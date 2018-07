HERR GEIER sitzt mit seiner Gattin beim Morgenkaffee, schimpft und tobt, weil er sich gestern abend am Stammtisch über seinen besten Freund fürchterlich geärgert hat. Zur Frau. Dem schreib ich aber jetzt einen Brief! – Haben wir Briefbögen zu Hause? – Hole einen – auch die Tinte und Federhalter!

FRAU GEIER Also, was soll ich schreiben?

MANN Datum: den soundsovielten ...

FRAU Also, ich schreib: „Sehr geehrter Herr“

MANN Nix geehrter Herr, geehrter weglassen ...

FRAU Na hoaßt’s ja bloß „Sehr Herr“

MANN Dös is wurscht – Schreib jetzt: „Es ist schon kaum unglaublich, daß Sie sich erdreisteten, einen Freund, wie wir zu Ihnen sind, vielmehr waren, in so einer unverschä...“, na, so können wir net schreib’n – nimm an neuen Briefbogen!