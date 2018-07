Inhalt Seite 1 — Der Zeitungstod geht um in Großbritannien Seite 2 Auf einer Seite lesen

GM, London, Anfang Februar

Die Tendenz zur immer stärkeren Konzentration im englischen Zeitungswesen nimmt allmählich beängstigende Formen an. Schon Ende vorigen Jahres haben mehrere große Blätter ihr Erscheinen eingestellt, unter ihnen das bedeutende liberale News Chronicle, das in der konservativen Daily Mail aufging. Jetzt sieht es so aus, als werde der Odhams-Konzern seine Unabhängigkeit verlieren. Er veröffentlicht den Labour-freundlichen Daily Herald die schreierische, vielgelesene Sonntagszeitung The People und über 150 Zeitschriften – vom Friseurblatt bis zum snobistischen Country Life.

Wer sich zum Herren über Odhams aufschwingen; wird, war zu Beginn dieser Woche allerdings noch ungewiß. Zunächst hatte der neue Mann in der Fleet Street, der Kanadier Roy Thomson, sich mit dem Konzern über eine Fusionierung geeinigt. Auf dem Papier sollten zwar Odhams die Thomson-Organisation mit ihren rund neunzig Tages- und Sonntagszeitungen übernehmen, doch schien es trotz gegenteiliger Versicherungen über paritätische Kontrolle klar zu sein, daß sich der dynamische Thomson in absehbarer Zeit zum Herrscher über das neue Presse-Imperium – Buchwert: rund 800 Millionen Mark – aufwerfen werde.

Es hatte also ganz den Anschein, als sei Thomson auf dem besten Wege, Lord Northcliffe zu überflügeln, der vor dem ersten Weltkrieg den gewaltigsten englischen Pressekonzern aufgebaut hatte. Sogar die Regierung, die bisher nach dem Prinzip des „Laisser-faire“ alle Veränderungen in der Fleet Street mit Gleichmut verfolgt hatte, wurde unruhig. Die Sozialisten waren bestürzt. Wohl hatte Thomson versprochen, er werde den Daily Herald nicht antasten; und er ist ja in der Tat dafür bekannt, daß er sich in die Politik seiner Blätter nicht hineinmischt. „Ich interessiere mich mehr für die Auflage als für den Inhalt“, hat er einmal gesagt. Eben diese Einstellung gab freilich Anlaß zur Sorge: Was mochte geschehen, wenn der Daily Herald, ein finanziell schwaches Blatt, das Odhams aus Prestigegründen mitzuschleppen gedachte, in ein oder zwei Jahren immer noch kränkeln sollte?

Um dem neuen Northcliffe den Weg zu verlegen, schaltete sich letztens ein echter Northcliffe-Neffe ein: Cecil King, der Leiter des riesigen Mirror-Pictorial-Konzerns. Er bot die Übernahme aller Odhams-Aktien zu einem extravaganten Preise an. Das war als Köder für die Besitzer der siebzig Prozent der Odhams-Aktien gemeint, die auch nach einer Fusion Thomson-Odhams in den Händen kleiner Aktionäre bleiben sollten. Thomson, so spekulierte Cecil King offenbar, werde nun wohl seinen Plan fallen lassen.

Auch ohne sie wäre ein „Mirror“-Odhams-Reich ein Mammutunternehmen, denn Cecil King gehören neben seinen auflagestarken Tages- und Sonntagszeitungen etwa 130 Zeitschriften. Auf diesem Gebiss würde die neue Gruppe ungemütlich nahe an eine Monopolstellung herankommen. Und überdies: Stünde nicht trotz der schönen Worte Kings über seinen Respekt vor dem „Daily Herald“ bald ein neues Zeitungsbegräbnis bevor? Würde King nicht eines Tages doch den „Daily Herald durch den „Mirror“ übernehmen lassen?

So ist es kein Wunder, daß viele Engländer der Konzentration im Pressewesen sorgenvoll zuschauen. Erstens ist es mit dem Recht der freien Meinungsäußerung nicht gut bestellt, wenn der Kreis der Zeitungen, in denen unabhängige unbequeme Geister zu Worte kommen können, immer mehr zusammenschrumpft. Zweitens üben, nach einer Definition des englischen Ministerpräsidenten Baldwin, Zeitungsmagnaten Macht aus, ohne dem Parlament oder sonst jemandem verantwortlich zu sein – „das uralte Privileg der Dirne“. Je mehrZeitungen ein Herausgeber besitzt, desto größer ist seine Macht. Baldwins bitterböses Wort trifft zwar weder auf King noch auf Thomson zu. Aber wer mag eines Tages nach ihnen kommen?