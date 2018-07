Als die Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, seinerzeit im Rahmen der Entflechtung aus Werken der Vereinigten Stahlwerke und der früheren Klöckner-Gruppe entstanden war, haben recht ungünstige Prognosen den Start dieses „zusammengewürfelten“ Unternehmens begleitet, und seine Rückgliederung in einen größeren Montankonzern war in den Folgejahren mehrfach im Gespräch. Lange Zeit galten vor allem die Rheinischen Stahlwerke als heimlicher Verehrer des Siegerländer Edelstahlerzeugers, der indessen eindrucksvoll bewiesen hat, daß er seinen Weg glänzend allein gehen kann. Südwestfalen ist heute ein – wenn auch für die Verhältnisse in der Montanindustrie nicht übertrieben großes – in sich ausgewogenes Unternehmen, dem absolut nichts zu seinem Glück fehlt. Das bedeutet freilich nicht, daß das Geisweider Unternehmen nicht seinerseits manchem Montankonzern durchaus zur Zierde gereichen würde. Eine wirtschaftliche Eingliederung in den Einflußbereich der Flick KG ist (nachdem sich das Haus Flick in der letzten Hauptversammlung der Stahlwerke Südwestfalen (nach, längerem Versteckspiel) als Mehrheitsaktionär mit etwas über 50 vH des Kapitals decouvriert hatte) bisher von keiner Seite angestrebt worden. An der Börse taucht gelegentlich sogar schon wieder die Frage auf, ob Friedrich Flick diese Beteiligung auf die Dauer überhaupt wird halten wollen. Der Liebhaber-Kurs der Südwestfalen-Aktie – sie liegt mit über 800 Punkten in der Spitzengruppe der Montanwerte – läßt allerdings auch weiterhin eine Reihe von Kombinationsmöglichkeiten zu.

Weniger spekulativ ist dagegen die Feststellung, daß das Unternehmen selbst auf einen Konzernanschluß sehr wohl verzichten kann. Die Stahlwerke Südwestfalen stehen als zweitgrößter Edelstahlproduzent der Bundesrepublik – mit einem Marktanteil von etwa 16,5 vH – mit ihrem Erzeugungsprogramm in einem stark expandierenden Markt, dessen langfristige Wachstumschancen gut und die gegenwärtige Konjunktur sogar ausgezeichnet sind. Die ständige Zunahme des Edelstahlverbrauchs in der Konsumgüterindustrie rechtfertigt die günstigen Prognosen für die nächsten Jahre, deren Hauptproblem es sein wird, die Produktion dem steigenden Bedarf anzupassen.

Mit einer Umsatzzuwachsrate von nicht weniger als 26 vH – von 504 auf 636 Mill. DM – hat das Geisweider Unternehmen im Geschäftsjahr 1959/60 eine Entwicklung genommen, die die vor Jahresfrist geäußerte sehr vorsichtige Beurteilung der Verwaltung geradezu ad absurdum geführt hat. Auf der Strecke geblieben sind allerdings auch die guten Vorsätze von der „ertragsgerechten Dividende“, für die sich Vorstandsvorsitzer Dr. h. c. Karl Barich im vorigen Jahr ausgesprochen hatte. Südwestfalen zahlt für das Geschäftsjahr 1959/60 eine Dividende von 14 nach 12 vH. Das ist zwar durchaus ein Spitzensatz im Bereich der Montanindustrie; aber es ist dabei zu berücksichtigen, daß hier nur ein vergleichsweise sehr kleines Kapital von 40 Mill. DM zu verzinsen ist. Der Ausschüttungsbetrag ist mit 5,8 Mill. DM zwar absolut gestiegen. aber gemessen am Umsatz sogar auf 0,88 (0,95) vH zurückgegangen. Und mit diesem Anteil liegt Südwestfalen zweifellos an der unteren Grenze der Montanindustrie. Wenn dazu dann noch berücksichtigt wird, daß der Ertragsteueraufwand im Berichtsjahr von 11,6 auf 27,4 Mill. DM, um nicht weniger also als 136 vH gestiegen ist, dann wird die klaffende Diskrepanz zwischen dem „Spitzensatz“ von 14 vH und einer „ertragsgerechten“ Dividende besonders deutlich.

Dennoch rechnet die Verwaltung mit dem Verständnis der Aktionäre. Denn das Unternehmen hat in der Tat auch einen gewichtigen Grund, selbst etwas Fett anzusetzen. In den nächsten Jahren – der Zeitpunkt steht noch nicht genau fest – steht der Umzug wichtiger Werksanlagen von Geisweid, wo es keine Ausdehnungsmöglichkeiten mehr gibt, nach Dillenburg bevor. „Das wird noch eine schwere Zeit für uns“, erklärte Vorstandsvorsitzer Barich vor der Presse. Im Hinblick darauf sind im Berichtsjahr 3 Mill. DM aus dem versteuerten Gewinn der Anderen Rücklage zugeführt worden. Auch Grundstückskäufe für die Erweiterung in Geisweid wurden über die auf 6,6 (2,7) Mill. DM gestiegenen außerordentlichen Aufwendungen aus dem Ergebnis finanziert. nmn