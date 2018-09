Inhalt Seite 1 — Eldorado im Weltraum? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Februar

Die Engländer glauben nicht an eine „Dritte Kraft“, nicht militärisch, nicht politisch, nicht wirtschaftlich. Auf einem Gebiet aber machen sie eine Ausnahme: Mit aller Zähigkeit streben sie einen „Raumklub“ Europas und des Commonwealth an, der Forschung treibt und Satelliten zu praktischen Zwecken – Telephonverbindungen, Fernsehen – himmelwärts entsendet. Träger solcher Nachrichten-Satelliten soll die britische Blue-Streak-Rakete sein.

Diese Rakete, die als militärisches Fernlenkgeschoß entworfen war, hat die Engländer, ehe ihre Entwicklung im vergangenen Jahr eingestellt wurde, schon mindestens 700 Millionen Mark gekostet, nach anderen Schätzungen sogar über eine Milliarde. Um sich von dem Makel der Verschwendung zu befreien, bemüht sich die Regierung Macmillan nun, die Blue Streak für die zivile Verwendung in einer europäischen Raumfahrtgemeinschaft zu retten. Nebenbei, so hofft das Kabinett, werde man bei der Weiterentwicklung des Projektils auch noch militärisch nützliche Erfahrungen gewinnen. Die Mittel dafür sollen vom übrigen Europa und den Commonwealth-Ländern mit aufgebracht werden.

Englands Luftfahrtminister Thorneycroft fiel die Aufgabe zu, die britischen Pläne den zwölf für den europäischen Raketenklub vorgesehenen Staaten schmackhaft zu machen. Thorneycroft gilt als Vertreter des in England nicht überall populären Europa-Gedankens. Er hält es für gefährlich, den Weltraum ausschließlich den Amerikanern und den Sowjets zu überlassen. „Können wir Europäer dem gelassen zusehen?“ fragte er seine Gesprächspartner im vergangenen Monat, als er die wichtigsten europäischen Hauptstädte besuchte.

Die Franzosen gewann Thorneycroft für seine Pläne, indem er ihnen zubilligte, bei dem europäischen Weltraumprojekt die zweite Raketenstufe zu stellen. Die dritte Raketenstufe soll dann von anderen Europäern – vielleicht von einer deutsch-italienischen Gemeinschaft – gebaut werden. Zugleich erklärte sich Frankreich mit einer Konzession an Australien einverstanden: die notwendigen Versuche sollen auf dem australischen Testgelände Woomera und nicht in der Sahara unternommen werden.

Das Projekt stieß allerdings in England auf allerhand Widerstand, und zwar nicht nur bei den Isolationisten. Die Times nannte es in einem Leitartikel „dubios“. Es werde erst 1965 ausreifen – zu einem Zeitpunkt also, da die Amerikaner gewiß bereit wären, ihre eigenen Satelliten preiswert zu vermieten. Die Times argwöhnt, daß sich hinter dem Bestreben ihrer Regierung nur kostspielige Prestigesucht verbirgt.

Bei der europäischen Weltraumkonferenz, zu der sich letzte Woche sechzehn Staaten in Straßburg versammelten, warb Thorneycroft noch einmal für seine Idee. Offenbar ist es ihm gelungen, die meisten Teilnehmer auf seine Seite zu ziehen, besonders, nachdem er angeboten hatte, daß England nicht nur ein Viertel, sondern ein Drittel der auf etwa 820 Millionen Mark veranschlagten Kosten tragen werde. Die Begeisterung der anderen Delegationen war freilich unverbindlich: das letzte Wort haben noch die Regierungen zu sprechen.