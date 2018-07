Unkonventionelle Betrachtungen anläßlich der Liquiditätskrise eines privaten Unternehmers

Von Erwin Topf

Gleich nach Bekanntwerden der Illiquiditätskrise bei der Borgward-Gruppe wurde den Zeitungslesern und Rundfunkhörern treuherzig versichert, dieser "Einzelfall" biete keinerlei Anlaß zu irgendwelchen Besorgnissen. Die zeitweiligen Absatzschwierigkeiten bei Borgward seien keineswegs symptomatisch für das Kraftwagengeschäft. Und die hieraus wie auch aus mancherlei anderen Ursachen erwachsene finanzielle Klemme sei noch viel weniger etwa als Warnzeichen eines eventuell drohenden Konjunkturumschlages zu werten.

Warum eigentlich nicht? Was zunächst die Lage der Autoindustrie angeht, so kann sehr wohl von einer Absatzflaute auf den großen Auslandsmärkten gesprochen werden, als deren Folge sich auch die Auftragsbestände der deutschen Herstellerwerke recht fühlbar verringert haben. Und darüber hinaus ist – strukturell – eine Abkehr der präsumtiven Käufer von den ausgesprochenen Kleinwagentypen festzustellen. Was also bedeutet (wie ja auch schon häufig genug betont worden ist), daß jener "Kleinwagen-Boom" sein Ende gefunden hat, der im wesentlichen die einschlägigen westdeutschen Hersteller (und diese längere Zeit hindurch) begünstigte.

An der beschwichtigenden Versicherung, wonach der Fall Borgward nicht als "Menetekel", als erstes Warnungszeichen einer drohenden Konjunkturwende, angesehen werden dürfe, ist so viel – aber auch nur so viel! – richtig, daß es nun nicht etwa zwangsläufig zu krisenhaften Entwicklungen in einem größeren Bereich kommen muß. Dergleichen läßt sich abwenden, wenn mit hinreichendem Nachdruck stützend eingegriffen wird, wie es ja auch sofort, und quasi als Selbstverständlichkeit, vom Bremer Senat aus geschehen ist. Man sollte aber einmal das gedankliche Experiment machen, sich auszumalen, wie der weitere Verlauf der Dinge sein würde, wenn aus irgendwelchen Gründen – seien sie nun ideologischer oder materieller Art – weder irgendeine Stelle der öffentlichen Hand noch eine leistungsstarke private Gruppe zur sofortigen Intervention bereit wäre. Was würde dann wohl geschehen?

Was würde geschehen?

Der recht naheliegende Einwand, daß eine solche Fragestellung ja doch insofern auf einer völlig unrealistischen Prämisse beruhe, als die Hausbank des betreffenden Unternehmens in einer solchen Liquiditätskrise "irgendwie" handelnd eingreifen werde, schlägt im Falle Borgward nicht durch. Es gibt da zwar eine "Hausbank", in Gestalt einer der großen Geschäftsbanken. Sie hat aber, all die Jahre hindurch, seitdem bei Borgward (1949) der Wiederaufbau in Gang gekommen war, bloß die laufenden Zahlungsvorgänge abgewickelt und war an der eigentlichen Finanzierung nur ganz am Rande beteiligt. Borgward hat die erste Phase des Wiederaufbaus mit ad hoc gegebenen staatlichen Darlehen finanziert. Daraus ist ihm kein Vorwurf zu machen, und erst recht nicht dem Lande Bremen: Dieses mußte ja irgendwelche industriellen Arbeitsplätze schaffen helfen – zumal in den ersten Jahren nach Kriegsende, als die Siegermächte den Werften noch für längere Zeit jede Neubautätigkeit untersagten. Später hat Borgward die (sehr erheblichen) Investitionen über Abschreibungen finanziert, und er hat sich die Betriebsmittel für das mehr und mehr in die Breite gehende Geschäft (Jahresumsatz zuletzt bei 700 Mill. DM) durch Inanspruchnahme des Lief?rantenkredits verschafft. Der Status, der in Kürze vorliegen wird, mag etwa 120 Mill. DM Schulden aus Lieferungen ausweisen.