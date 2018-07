Nicht ganz zu Unrecht hat die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, jahrelang zu den Stiefkindern der Börse gehört. Die Aktie dieses Hüttenwerkes, dessen Großaktionär der niederländische Stahlkonzern Ijmuiden ist, blieb von den Hausseperioden am Aktienmarkt nahezu unberührt und wird bei vergleichsweise geringen Schwankungen am unteren Ende des Montankurszettels notiert. Die bisherigen Dividendensätze der Hüttenunion waren nicht eben verlockend, und die anhaltende Grobblechkrise der vergangenen Jahre – die das Unternehmen wegen seines speziellen Schwergewichts auf diesem Teilgebiet der Stahlindustrie besonders hart treffen mußte – konnte das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auch nicht gerade stärken. Um so angenehmer überrascht müßte das Börsenpublikum den Bericht über das Geschäftsjahr 1959/60 quittieren. Auch dieses Unternehmen hat im Sog des Stahlbooms wieder den Anschluß gefunden an die Entwicklung der übrigen Werke im Revier. Im vergangenen Jahr mußte die Hüttenunion sich noch sehr schwertun, um eine magere 6prozentige Dividende zusammenzukratzen – und dafür sogar die Rücklagen in Anspruch nehmen. Jetzt kann die Verwaltung nicht ohne Stolz die Heraufsetzung der Dividende um 3 auf 9 vH bekanntgeben. Dabei kann die Dividendenerhöhung auf das immerhin inzwischen aufgestockte Kapital sogar spielend bewältigt werden. Das Unternehmen hat dafür außerdem keineswegs auf eine eigene Gewinnquote zu verzichten brauchen. Der weit aus dem Rahmen fallende Steigerungssatz des Ertragssteueraufwandes legt ein beredtes Zeugnis ab. Im Vorjahr hatte Dortmund-Hörde ganze 1,1 Mill. DM an Körperschaftsteuer zu zahlen; in diesem Jahre dürfte sich der Betrag – der leider nicht mehr präzis genannt wurde – zwischen 30 und 35 Mill. DM bewegen! Der einbehaltene Gewinn dürfte also dem ausgeschütteten Betrag von 20,7 (11,0) Mill. DM nicht viel nachstehen.

Für die auffallende Verbesserung des Ergebnisses wird auch hier in erster Linie die Kostendegression auf Grund der guten Beschäftigung angeführt. Darüber hinaus konnten auch beachtliche Rationalisierungserfolge erzielt werden, wie sich insbesondere aus einem Vergleich der Brutto-Ertragsrechnung ergibt. Bei den vergleichsweise sehr hohen Produktionszuwachsraten der Hüttenunion ist indessen zu berücksichtigen, daß hier das Stahltief der Jahre 1958 und 1959 besonders hartnäckig die Wetterlage bestimmt hat. Mit ihren Grobblechkapazitäten saß die Hüttenunion immer noch in der Flaute, als nahezu alle anderen Hüttenwerke ihre Walzwerkerzeugnisse bereits wieder bestens verkaufen konnten. Dementsprechend ergibt der Produktionsvergleich bei Dortmund-Hörde Zuwachsraten, die über die anderer Werke weit hinausgehen.

Die Rohstahlerzeugung lag mit 2,9 (2,3) Mill. t um rd. 28 vH, die Roheisenproduktion mit 2,2 (1,7) Mill. t um mehr als 29 vH über der des Vorjahres. Die Walzstahlerzeugung nahm sogar um 35 vH – von 1,6 auf 2,2 Mill t – zu. Darin ist auch ein fast 40prozentiger Anstieg der Grobblechproduktion enthalten.

Wie schwer diese partielle Krise war, geht schon daraus hervor, daß mit dem Produktionssprung im Berichtsjahr noch keine volle Auslastung der vorhandenen Grobblechkapazitäten gegeben und vor allem auch das bisherige Höchstergebnis des Geschäftsjahres 1957/58 noch nicht wieder erreicht war. Dennoch bezeichnet aber die Verwaltung die Entwicklung des Grobblechgeschäftes wieder als befriedigend. Der Blechschaden war nicht unerheblich, darf aber wohl als behoben angesehen werden.

Auf der Erlösseite konnte die Hüttenunion eine ansehnliche Umsatzsteigerung von 32 vH verbuchen; auch damit liegt das Unternehmen weit über dem Durchschnitt der Stahlindustrie, obwohl der im Berichtsjahr erzielte Brutto-Umsatz von 1,106 (0,836) Mrd. DM noch nicht wieder an das Niveau der früheren Boomjahre herangekommen ist. Das wird vielleicht das laufende Geschäftsjahr bringen; denn wie die Verwaltung in der Pressekonferenz mitteilte, hält die günstige Entwicklung unverdrossen an. Auftragseingänge werden nach wie vor in „durchaus befriedigendem Umfange“ registiert, und der vorliegende Auftragsbestand garantiert die derzeitige hohe Beschäftigung der Anlagen – die bisherige Rohstahlproduktion des laufenden Jahres ist noch über die des Berichtsjahres hinausgegangen – auch für die nächsten Monate.

Von den drückenden Sorgen befreit, wird sich jetzt auch die Verwaltung in Dortmund-Hörde dem neuen Investitionstempo der Stahlindustrie anpassen. Im Berichtsjahr sind die Anlagenzugänge mit 57,9 Mill. DM nochmals unter dem Abschreibungsvolumen geblieben, aber von ihrer betont zurückhaltenden Investitionspolitik der letzten Jahre hat die Hüttenunion Abschied genommen. Das umfangreiche Ausbauprogramm, das für die nächsten 5 Jahre einen finanziellen Aufwand von 500 Mill. DM erfordert, geht über die vor Jahresfrist gemachten Ausgaben hinaus. Der Schwerpunkt der künftigen Investitionen wird auf der Stahlwerksseite liegen.

Unter einem guten Stern stand im Berichtsjahr auch endlich das Beteiligungskonto. Zwar liegt der früher intensiv angestrebte Erwerb der Howaldt-Mehrheit kaum noch im Bereich des Möglichen, aber dafür hat die Hüttenunion im Berichtsjahr endlich nach langer Wartezeit von der Hohen Behörde die Genehmigung erhalten, die Mehrheit der Hüttenwerke Siegerland zu übernehmen. Diese Beteiligung, die zu dem sagenhaften Kurs von 150 vH erworben wurde, ist eine wertvolle Bereicherung des Dortmunder Unternehmens, dessen traditionelle Lieferbeziehungen zu dem bedeutenden Siegerlander Flachstahlerzeuger damit eine feste Verankerung erfahren haben. Vor der Presse erklärte Vorstandsvorsitzer Elshoff, er hoffe zuversichtlich, auch noch mit der August Thyssen-Hütte zu einem Arrangement zu gelangen, um das bei der ATH liegende 35-vH-Paket der Hüttenwerke Siegerland zu übernehmen. Nmn