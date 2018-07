Inhalt Seite 1 — Inzest ohne Schrecken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Themen wie Muttermord, Inzest und andere Perversionen sind dem aufgeschlossenen, modernen Leser nichts Neues mehr. Er hat gelernt, daß es bei Muttermord und Inzest düster, freudlos und böse zugeht – und daß nur das Lachen der Verzweiflung oder die „Poesie“ des Wahnsinns an geläufige menschliche Gefühlsäußerungen erinnern.

Die 61jährige Ruth Schaumann überrascht gerade mit dem Gegenteil, bei ihr geschieht auch das Schrecklichste „erhaben“ und „innig“ –

Ruth Schaumann: „Die Haarsträhne“; Der Pilger-Verlag, Speyer/Rhein; 160 S., 8,90 DM.

Der Klappentext verheißt: „Verhalten blühend erleben wir die Liebe der beiden Gatten ... die sich gegenseitig zu Mann und Frau gereift hatten, wie es, im Paradies noch, das erste Menschenpaar getan“, wobei sich das verhaltene Blühen auf die Ehe der Geschwister beziehen soll. Diese sind schuldlos schuldig geworden, denn jeder der angeblichen Väter war eine „taube Nuß“. So ließen sich die Mütter künstlich befruchten, Regina und Sansone entstanden aus dem gleichen Vater.

Kurz vor der Geburt des ersten Kindes erfährt Regina durch Zufall die ganze Geschichte und schwimmt zu einem bekanntermaßen gefährlichen Strudel, der sie verschlingt – und mit ihr Sansone, denn er vermag sie nicht zu retten, und er will ohne sie nicht leben.

Diese Methode der Abschreckung und der Warnung verfehlt ihr Ziel. Vereinfachung ergibt nicht immer „biblische Größe“, und Wahrscheinliches, das aufs Unwahrscheinlichste erzählt wird, bezieht auf sich selbst kein Ehepaar, das vor dem gleichen Problem steht. Schon das „friedlichheitere, antik gestimmte Hirtenidyll“ (Klappentext) am Anfang ist wohl nur wenigen begreiflich:

Neben ihm, die linke Schläfe an seine Schulter unter dem Linnenhemde gelehnt, sitzt und spielt sie die alte Laute... Des Mondes Nähe und Sichtbarkeit ist ahnungsvoll schon zu verspüren. ‚Singe‘, spricht Sansone über Reginas Scheitel hin, als könnten über diesem seine Worte in Gestalten hingehn: ‚Singe, Regina, ich sah’s dir an, als ich vom Hause kam: in dir bewegte sich’s... Das Kind noch nicht, mein Sansone.‘