Der kleine Alexander hobelte in der Küche Bretter.

Die Küche hatte eine Tür zum Hof. Es war Frühling, die Tür stand offen, an der Schwelle – wuchs Gras, auf den Steinen glänzte ausgegossenes Wasser. Im Abfalleimer machte sich eine Ratte zu schaffen. In der Küche brieten sie kleingeschnittene Kartoffeln. Der Primuskocher wurde entzündet. Sein Leben begann prunkvoll: mit einer Flamme bis hinauf zur Decke. Er starb als ein kurzes Flämmchen. Im Topf hüpften Eier. Einer der Hausbewohner kochte Krebse. Den lebenden Krebs griff er mit zwei Fingern an der Taille. Die Krebse waren grünlich wie die Wasserleitung. Zwei, drei Tropfen flogen plötzlich wie von selber aus dem Hahn. Der Hahn schneuzte sich leise. Dann begannen oben die Röhren ein mehrstimmiges Gespräch. Nun kam ganz schnell die Dämmerung. Nur ein Glas blieb noch auf der Fensterbank stehen. Es empfing durch die Pforte die letzten Sonnenstrahlen. Der Hahn schwatzte. Um den Herd herum hob ein Rascheln und Knistern an.

Es war schön in der Dämmerstunde. Man kaute Sonnenblumenkerne, irgendwo wurde gesungen, das gelbe Licht aus dem Zimmer fiel auf das Trottoir, hell erleuchtet war der Laden gegenüber.

In dem Zimmer gleich neben der Küche lag der schwerkranke Ponomarjow. Er lag allein im Zimmer. Eine Kerze brannte, eine Arzneiflasche mit einem um den Hals gebundenen Rezept stand an seinem Kopfende.

Als ihn ein paar Bekannte besuchen kamen, sagte er:

„Ihr könnt mich beglückwünschen, ich sterbe.“

Abends begann sich sein Verstand zu verwirren. Die Arzneiflasche sah ihn an. Das Rezept wehte wie eine Schleppe. Die Flasche war eine ehevermittelnde Herzogin. Die Flasche hieß „Namenstag“. Der Kranke phantasierte. Er wollte einen Traktat schreiben. Er sprach mit der Decke.