A–th, München

Münchens bekanntester Architekt, Professor Sep Ruf, Direktor der „Akademie der Bildenden Künste“ und Mitglied der „Bayerischen Akademie der Schönen Künste“, wird sich demnächst gegen eine Klage des Bayerischen Finanzministeriums zu verantworten haben. Sep Ruf ist der Schöpfer des umstrittenen Neubaus der Nürnberger „Akademie der Bildenden Künste“, für den er 132 000 Mark Honorar empfangen hat. Inzwischen stellte der Oberste Rechnungsrat fest, daß an dem Neubau durch Baumängel Schäden in Höhe von etwa 165 000 Mark entstanden sind, für welche, wie betont wird, ausschließlich der Architekt verantwortlich sei. Als Begründung für diese Beschuldigung werden genannt: fehlerhafte Dacheindeckung, unzureichende Lüftung und zu niedrige Arbeitsräume, die obendrein durch die weit hervorstehenden Dachplatten verdüstert werden

So etwas kann vorkommen, wird man sagen Warum soll nicht auch einmal einem prominenten Baumeister etwas danebengehen? Indessen ist Professor Ruf auch der Erbauer der Münchner „Maxburg“, des großen Geschäfts- und Büro-Neubaues, der vor sechs Jahren an Stelle der zerstörten Herzog-Max-Burg am Lenbachplatz errichtet wurde. Und seitdem dieser Bau steht, hat man den Bau selten oder nie ohne Gerüst gesehen Es geht die Sage, das zweifelhafte Schmuckstück habe seit seiner Fertigstellung alljährlich So zwischen 20 000 und 30 000 Mark an Reparaturen erfordert. Und zwar aus ziemlich denselben Gründen, die jetzt in Nürnberg aufgezählt werden. Da muß doch etwas nicht stimmen!

Man fragt sich: Was versteht man heute unter einem Baumeister (und das soll ein Architekt doch sein)? Genügt dazu, daß er moderne Entwürfe liefert? Braucht er zu wissen, ob sie ausführbar und, wenn ausgeführt, ob sie richtig, praktikabel, stabil, zweckmäßig sind? Braucht er auch keine gründliche Materialkenntnis mehr zu haben?

Oder wie ist es denn anders erklärlich, daß der erst ein paar Jahre alte Neubau der Landesbauschule in München ein Dauergerüst hat, weil Bruchstücke der Verkleidungsplatten sonst den Passanten auf die Köpfe fallen, daß die Schaufront des neuen Rathauses in Stuttgart bereits von Regenwasser streifen total verschmutzt ist, daß die in Süddeutschland mit Recht so beliebten „Lüftl-Malereien“ neuerdings an den Hauswänden binnen weniger Jahre bis zur Unkenntlichkeit verwischen, während sie früher Jahrhunderte überdauerten? Kurzum, irgendwas stimmt nicht mit unseren modernen Baumeistern.