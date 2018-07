Je mehr Stahl-Abschlüsse über das Geschäftsjahr 1959/60 jetzt vorliegen, um so glaubwürdiger wird die beim Stahl so oft in diesen Wochen aufgestellte Behauptung, daß sich so ein Jahr wie das zurückliegende so leicht nicht wiederholen wird. Auch die außergewöhnlichen Zuwachsraten, welche die Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld zu verzeichnen hat, sprechen eher für die These der Einmaligkeit. Expansionsraten von 30 vH und mehr werden selbst von den Edelstahlerzeugern, die mehr noch als die Massenstahlwerke in einem strukturell wachsenden Markt stehen, kaum noch zu überbieten sein. Dies vor allem schon deshalb nicht, weil die Kapazitätsgrenzen weitgehend erreicht sind und die Entwicklung auf jeden Fall von dieser Seite her gebremst wird.

Das offensichtliche Beispiel eines Unternehmens, das aus den Nähten platzt, bieten die Krefelder Edelstahlwerke. Obwohl im ganzen Berichtsjahre die Anlagen der DEW voll ausgefahren wurden, hat die Produktion mit der Nachfrage nicht Schritt halten können. Dabei ist die Rohstahlerzeugung um nicht weniger als 30 vH, die Walzstahlproduktion um 28,5 vH gesteigert worden. Trotz einer 30prozentigen Umsatzsteigerung – von 419 auf 569 Mill. DM – konnten in Krefeld beileibe nicht alle Lieferwünsche erfüllt werden. Vor allem im Export hat sich das Unternehmen sehr zurückgehalten, um den Inlandmarkt nicht noch stärker anzuspannen.

Das Ende vom Lied war eine kräftige Aufstockung des Auftragsbestandes. Die gebuchten Bestellungen haben sich bei DEW im Laufe des letzten Geschäftsjahres mehr als verdoppelt. Am 1. Oktober 1959 stützte sich die Gesellschaft auf ein Auftragspolster von 152 Mill. DM, und genau ein Jahr darauf waren es 305 Mill. DM. Diese Entwicklung hält sogar noch weiter an: bis zum 1. 1. dieses Jahres hatte sich das Auftragsvolumen auf 325 Mill. DM erhöht;

Aus dieser Situation hat DEW bereits die Konsequenzen gezogen. Als echte Tochter des Thyssen-Konzerns wird auch bei Deutsche Edelstahl wieder kräftig investiert. In den nächsten drei Jahren sollen rd. 100 Mill. DM für die Kapazitätserweiterung aufgewandt werden. Dabei wird die Rohstahlbasis des Unternehmens zunächst auf 500 000 Jahrestonnen ausgelegt werden; aber das ist noch nicht das Endziel. Als weiteres großes Projekt ist neben der Erweiterung bestehender Anlagen eine neue Feinstraße vorgesehen. Die Finanzierung des Investitionsprogramms glaubt die Verwaltung so gut wie vollständig über die jährlichen Abschreibungen sicherstellen zu können.

Die August Thyssen-Hütte wird angesichts der gegenwärtigen und der voraussehbaren künftigen Entwicklung ihrer Krefelder Edelstahltochter den Tribut, den sie anfangs diesen Verwandtschaftsbeziehungen zollen mußte, längst verschmerzt haben; denn DEW braucht sich hinter den anderen blühenden Unternehmen der Thyssen-Gruppe keineswegs zu verstecken. Zum ersten Mal hat Vorstandsvorsitzer Dr. Walter Cordes, der Mutter und Tochter zugleich repräsentiert, in diesem Jahre den Betrag genannt, den die August Thyssen-Hütte als Organschaftsertrag in Krefeld erhält. Danach sind für das Berichtsjahr 3,5 Mill. DM an die Muttergesellschaft abgeführt worden. Das ist vergleichsweise wenig – weniger jedenfalls als im Vorjahr –, aber die ATH dürfte ihre guten Gründe dafür haben, daß sie es vorzieht, den Gewinn weitgehend bei den Töchtern zu belassen, um ihr eigenes Ergebnis nicht noch „schwerer“ zu machen. Die freien Aktionäre – der Anteil von etwa 6 vH des Kapitals hat auch die Kapitalerhöhung „überlebt“ – erhalten die ihnen nach dem Organschaftsvertrag garantierte Dividende von 14 vH. nmn