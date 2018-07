b. k., Berlin

Im Deutschland östlich der Zonengrenze ist der Begriff der Wiedergutmachung unbekannt. Die Funktionäre des Partei- und Staatsapparats haben es sich und den Bürgern der Sowjetzone leicht gemacht: Sie hatten – so sagen sie – nichts gemein mit der „faschistischen Barbarei“, deswegen überlassen sie Schuld und Scham den Deutschen in der Bundesrepublik. So wertet es das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“, denn auch als bemerkenswerte Leistung, wenn jetzt, zu Ende des sechzehnten Nachkriegsjahres, auf dem alten jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Ostberlin „eine Gedenkstätte zu Ehren der dem faschistischen Terror zum Opfer gefallenen Juden“ errichtet wird.

Wer heute den jüdischen Friedhof betritt, erschrickt vor dem Dschungel wuchernden Unkrauts, zerborstener Steine und zerstörter Gemäuer – ein Bild beschämender Verwahrlosung. Nur einige Gräber sind gepflegt; Privatleute haben sie in Ordnung gehalten.

An den Grabsteinen an der Schönhauser Allee, die jetzt von Efeu und Moos überwuchert, von Wind und Wetter zerfressen sind, ist ein ganzer Katalog der jüdischen Prominenz abzulesen, die in Berlin einmal Rang und Namen hatte: Mendelssohn und Bleichröder, Meyerbeer und Liebermann, die Politiker Eduard Lasker und Ludwig Bamberger, die Ärzte Wolf gang Straßmann und Ludwig Traube und der Verleger Leopold Ullstein.

Verhetzte Fanatiker vergingen sich während des Dritten Reiches an den Gräbern. In den letzten Kriegstagen war der Friedhof ein von Splitter- und Schutzgräben durchzogenes Kampfgelände. In den Jahren danach machten sich Buntmetalldiebe über die Reste her. Es dauerte Jahre, bis wenigstens die Einfriedung wieder in Ordnung gebracht wurde. Aber keine Hand regte sich, um die Folgen von Krieg und Rassenwahn zu tilgen. Die überlebenden jüdischen Menschen in der Sowjetzone hatten – wie alle Opfer des Faschismus – eine Geldzuwendung bekommen. Für mehr waren die Funktionäre, die so gern die Bundesrepublik des Antisemitismus verdächtigen, nicht zuständig. Zu Aufräumungsarbeiten auf einem jüdischen Friedhof fühlte sich in Ostberlin niemand gedrängt.

Erst jetzt „wird eine Arbeitsgruppe beginnen, die Grabstellen von bekannten jüdischen Persönlichkeiten“ auf dem Friedhof an der Schönhauser Allee zu „ermitteln“. Als ob es nötig wäre, etwas zu ermitteln, über das es eine ganze Literatur gibt...