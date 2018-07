Der in dieser Woche veröffentlichte Grüne Bericht über die Lage der deutschen Landwirtschaft enthält eine Überraschung. Er zeigt zwar, daß der Rückschlag, den das Gesamteinkommen der Landwirtschaft im Erntejahr 1959/60 (Jahresmitte) erlitt, noch etwas stärker war, als bisher vielfach vermutet wurde. Aber im laufenden Entejahr 1960/61 werden dafür die Verkaufserlöse unserer Landwirtschaft insgesamt die Betriebsausgaben stärker übersteigen, als jemals in den letzten zehn Jahren. Allerdings wird diese Verbesserung des Gesamteinkommens den Unterschied zu den Einkommen der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerungsschichten (also die Disparität) nicht verringern, da deren Einkommen noch Starker gestiegen sind.

Im Erntejahr 1958/59 betrugen die Verkaufserlöse 18 516 Mill. DM, die Betriebsausgaben (einschließlich Ersatzbeschaffungen, aber ohne Neuinvestitionen) 12 576 Mill. DM; 5940 Mill. DM blieben also zur Deckung des Arbeitseinkommens der Bauern und der mitarbeitenden Familienangehörigen, für Unternehmerlohn und evtl. für Kapitalverzinsung. Im drauffolgenden von der Dürre so stark betroffenen Jahr stiegen zwar die Verkaufserlöse auf 19 158, die Betriebsausgaben aber stärkerauf 13 731, hauptsächlich infolge der notwendigen großen Zukäufe von Futtermitteln. Die Differenz sank auf 5427 Mill. DM. Im Wirtschaftsjahr 1960/61 wird sich das Verhältnis wieder bessern. Das Ernährungsministerium schätzt, daß die Verkaufserlöse um etwa 800 Mill. DM auf fast 20 Mrd. DM steigen werden (davon allein 700 Mit aus verstärktem Verkauf von Schweinen und Rincern!). Infolge der sehr guten Futterernte ist damit zu rechnen, daß die Betriebsausgaben trotz Steigerung der Preise von Betriebsmitteln und Löhnen vielleicht sogar etwas sinken, jedenfalls nicht steigen werden. Je nachdem, wie die einzelnen Posten bewertet werden, kommt man zu einer Differenz von 6100 bis 6400 Mill. DM; die Spanne zwischen Ausgaben und Einnahmen wird jedenfalls größer als 1958/59 sein.

Es geht also wieder aufwärts mit der Landwirtschaft, wenn auch die Entwicklung regional sehr unterschiedlich ist. Die Nässe vom Herbst 1960 in manchen Gebieten nördlich des Mains hatte schwere Ernteschäden und Einkommenseinbußen bei der Verwertung der Bodenfrüchte (Getreide und Zuckerrüben) zur Folge, während der Süden eine mengen- und qualitätsmäßig sehr gute Ernte einbrachte. Das im Grünen Bericht vorgelegte Zahlenmaterial zeigt im übrigen, daß für die Gesamtlage der Landwirtschaft die Erträge aus der Veredlungswirtschaft wesentlich größere Bedeutung haben, als die aus den Bodenfrüchten.

Die Hauptsorge der Bauern aber, das Zurückbleiben ihres Einkommens gegenüber der nichtbäuerlichen Bevölkerung, wird auch durch den Grünen Bericht bestätigt. Auch wenn die günstigen Vorschätzungen für 1960/61 sich bewahrheiten sollten, läge die Differenz zwischen Verkaufserlösen und Betriebsausgaben nur 6 bis 7 vH über 1958/59. Wir wissen alle, daß die Einkommen der anderen Bevölkerungsschichten in dieser Zeit wesentlich stärker gestiegen sind. Während die Brutto-Jahresverdienste von gewerblichen Arbeitnehmern in agrarisch-industriellen Mischgemeinden je nach Leistungsgruppe zwischen 4850 und 6116 DM lagen, errechnen sich aus den Unterlagen der 8000 landwirtschaftlichen Testbetriebe Arbeitseinkommen je Vollarbeitskraft zwischen etwa 3300 und 5400 DM. er