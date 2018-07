Inhalt Seite 1 — Wiedergutmachung des Unrechts von 1945 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hoimar v. Ditfurth

Am 24. Januar 1961 wurde in Schriesheim, an Bergstraße, in Anwesenheit von Kreisoberschulrat Diehl, den Gemeinderäten und den Geistlichen beider Konfessionen, der frühere Rektor der Volksschule, Hans Schuhmann, feierlich wieder in sein altes Amt eingesetzt. Der Schriesheimer Bürgermeister Heeger erläuterte in seiner Festrede die Bedeutung dieses Schrittes: Die Anwesenden wüßten, so sagte er, daß unter normalen Umständen ein anderer Anwärter hätte berücksichtigt werden müssen. In diesem Falle aber gehe es, wie ebenfalls jeder wisse, um die Demonstration einer Wiedergutmachung, deren Notwendigkeit für jeden Einsichtigen alle anderen Gesichtspunkte in den Hintergrund treten lasse. Es sei höchste Zeit, das wiedergutzumachen, was dem Rektor Schuhmann 1945 angetan worden sei, und die Gemeinde habe nicht gezögert, die jetzige Gelegenheit dazu zu benutzen. „Die Umwälzung von 1945 hat, wie alle Umwälzungen, auch viel Wertvolles und Bewährtes mit einer Handbewegung unter den Tisch gewischt.“

Das sind offene, eines deutschen Mannes würdige Worte! Immerhin gehört, heute noch, ein gewisser Mut dazu, die Dinge schon wieder beim richtigen Namen zu nennen. Andererseits zeigt diese Begebenheit mit erfreulicher Deutlichkeit, wie weit wir mit der Bewältigung der verworrenen Jahre nach 1945 schon gekommen sind. Der persönlichen Einsatzbereitschaft einzelner, die sich nicht bange machen lassen, ist es in manchen Fällen schon wieder möglich, das damals diktierte Unrecht auszulöschen.

Schuld an den ganzen Schwierigkeiten, in denen wir jetzt stecken, sind natürlich die damaligen Alliierten, denen es seinerzeit im Siegerrausch und im Bündnis mit den Russen einfach an der gebotenen Besonnenheit gefehlt hat. Wir Deutschen neigen nicht dazu, ihnen das nachzutragen oder moralisch anzukreiden, haben doch auch wir in jenen Jahren 1933 bis 1945 mitunter Fehler gemacht, wie wir ruhig eingestehen wollen. Und außerdem sollte man in diesem Zusammenhang am besten überhaupt nicht von Schuld reden. Daß man es in den Jahren nach Kriegsende viel zuviel getan hat, ist ja der eigentliche Grund aller der Probleme, mit denen wir jetzt fertig werden müssen.

Denken wir zum Beispiel an den Oberreichsanwalt a. D. Lautz. Jahrelang hatten ihn – nicht wir, so weit ist es denn doch nie gekommen! – die Besatzungsmächte eingekerkert. Aber danach noch wurde ihm, fast zehn Jahre lang, von deutschen Behörden die verdiente Pension vorenthalten. Einem Manne, der es als Beamter des Reiches dank seiner Loyalität und Tüchtigkeit bis zum Oberstaatsanwalt des höchsten deutschen Gerichtshofes, des Volksgerichtshofes, gebracht hatte! Und dies nun bezeichnenderweise nicht deshalb, weil dieser Mann als Beamter versagt hätte – das Gegenteil war der Fall – sondern lediglich aus politischen Gründen. Als ob es in den anderen kriegführenden Staaten nicht etwa auch Sondergerichte gegeben hätte, die mit drakonischen Strafen – Krieg ist nun einmal Krieg, wo gehobelt wird, da fallen Späne, und Gemeinnutz geht vor Eigennutz – gegen alle die vorgingen, die aus welchen Gründen auch immer der kämpfenden Truppe in den Rücken fielen. Dem Oberreichsanwalt a. D. Lautz versuchten gewisse Interessenkreise, die in den Wirren der Nachkriegsjahre vorübergehend so großen Einfluß hatten, daraus einen Vorwurf zu machen, daß er Todesurteile auch gegen solche Personen durchgesetzt hatte, die während des Krieges gegen die damalige Regierung konspirierten, etwa die Attentäter des 20. Juli 1944. Betrachten wir die Dinge doch einmal ganz objektiv: Immerhin war der Führer, war Adolf Hitler, damals der legitime Kanzler und Oberste Befehlshaber eines Volkes und seiner Armeen, die in einem beispiellosen Ringen um Sein oder Nichtsein verstrickt waren. Die Attentäter hatten objektiv ohne jeden Zweifel Hochverrat begangen, und das in einem Augenblick, in dem das Schicksal der deutschen Volksgemeinschaft auf des Messers Schneide stand. Selbst wenn wir einmal unterstellen, daß Stauffenberg und seine Mittäter von unegoistischen, gutgläubigen Motiven erfüllt gewesen sein sollten, so ändert das an der juristischen Beurteilung ihrer Handlungsweise nicht das geringste. Was also soll ein Beamter, dessen Pflicht es ist, die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und den Übertreter zur Rechenschaft zu ziehen, was sollte Lautz damals anderes tun, als er getan hat?

Die oberste Verwaltungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein hat das endlich auch in aller dankenswerten Klarheit ausgesprochen und, wenn auch spät genug, die Nachzahlung der zu unrecht zurückgehaltenen Pensionsbeträge an Lautz durchgesetzt. Daß der Fall damit noch immer nicht als wirklich abgeschlossen angesehen werden kann, steht auf einem anderen Blatt: Man bedenke, was dieser aufrechte Mann und makellose Beamte in den vergangenen Jahren der öffentlichen Diskreditierung seelisch hat durchmachen müssen!

Vieles bleibt noch zu bereinigen, und noch immer gehören Fingerspitzengefühl und viel Takt dazu, aber wer die Entwicklung aufmerksam verfolgt, kann das Gefühl haben, daß die Bewältigung dieser Folgen der Vergangenheit in bewährten Händen liegt.