In einer Zeit, in der über Kunst, über die zeitgenössische vor allem, so viel schwer Verständliches – sit venia verbo: so viel komplizierter Unsinn – geschwatzt und leider auch gedruckt wird, sind Bücher wie diese ein Labsal –

Alfred Hentzen: „Werner Gilles“; Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 192 S. mit 96 Abb., 59,– DM Rolf Nesch: Graphik, Materialbilder, Plastik, mit einer Einführung von Alfred Hentzen; Chr. Belser Verlag, Stuttgart; 122 S. mit 82 Bildtafeln, 82,– DM.

Sie befleißigen sich redlicher Prosa oder, um es mit einem Wort Aby Warburgs zu sagen, sie sind „nahrhaft“, erzählen vom Werdegang des Künstlers, beschreiben sein Lebenswerk und versuchen eine Wertung weder durch pseudo-philosophische Betrachtungsweisen, noch durch subjektiv-poetisierende Ausdeutungen, sondern einfach dadurch, daß sie „in Künstlers Lande gehen“, sich von seinem und keinem andern Geist erfüllen lassen.

Besonders das sehr gründlich gearbeitete Buch über Werner Gilles, den Träger des Hamburger Lichtwark-Preises in diesem Jahr, gewinnt erhöhte Bedeutung durch die Auswertung und reichliche Zitierung eines den ganzen Lebensweg begleitenden Briefmaterials. Es sind wunderschöne Künstlerbriefe, die ergreifend aus den zum Teil äußerlich und innerlich schwer bedrängten Lebenssituationen die Notwendigkeit der künstlerischen Formgebung deutlich werden lassen. Aus der Tiefe des persönlichen Erlebens wird das Geheimnis des Schaffensprozesses soweit verständlich, wie das dem Nacherlebenden überhaupt möglich ist. Doch in solchen Zitaten erschöpft sich die umfangreiche Darstellung keineswegs, sie bezieht aus ihnen nur die Leitmotive, so daß man sich sicher geführt weiß, weil der Verfasser sich nicht mit eigenen Meinungen vordrängt, auch wenn er beredter ausführt, was der Künstler nur andeutet.

Das Musikalisch-Melodische, das Dichterisch-Lyrische, das Vordringen zu symbolhaltigen Darstellungen, zur Hieroglyphe im Sinne der Romantik, das ist des Künstlers Welt. Die Gestalten der griechischen Mythologie, seltener auch die der christlichen, werden ihm in südlicher Landschaft lebendig, gelegentlich in groß angelegten zyklischen Folgen (Orpheus!). Ischia wird ihm zum Paradies. Dabei steht er fest in der Tradition der alten Meister, die er immer wieder lernend aufsucht, doch ist er ebensosehr ein wesentliches Glied in der langen Kette der Pioniere der Gegenwart. Van Gogh und Nolde haben ihn früh begeistert, „doch die wirklichen Ausgangspunkte liegen nicht hier, sondern bei Klee und Picasso. Und zu diesen beiden tritt befreiend und anregend die phantastische Traumwelt Chagalls.“

Aber Gilles ist alles andere als ein Epigone, niemals imitiert er, seine Visionen, auch die der von innen her durchleuchteten Landschaften, sind durchaus seine eigenen, und er schreibt sie nieder in unverwechselbarer künstlerischer Handschrift. Das wird besonders deutlich, wenn man ihn mit denen vergleicht, denen man seine Malerei entwicklungsgeschichtlich am ehesten zuordnen könnte: mit seinem Künstlerkameraden auf Ischia, dem Hamburger Eduard Bargheer, und der Frühzeit E. W. Nays, der dann später eigene und andere Wege geht. Man sieht es auch dem Menschen an, der ein wenig so aussieht, wie wir uns Hölderlin vorstellen möchten (den jungen Hölderlin, denn Gilles trägt die Züge ewiger Jugend), daß er Gesichte hat und sie wiederzugeben versteht in lauterster künstlerischer Naivität, allem Akademismus feind und selbst Ungeschicklichkeiten nicht scheuend, wenn sie ihm als ausdruckskräftig erscheinen.

Sein Reifen vollzieht sich langsam, und er tat es im Leben schwer gehabt, aus den beschränkten Verhältnissen eines kinderreichen Volksschullehrerhauses im Rheinland stammend, früh auf sich selbst gestellt, bis zur späten Anerkennung. Noch 1936 klagt der 41jährige: „... aufregende Träume und Visionen jagen mich. Und wenn ich sie zu Papier bringe, weil mir nichts anderes übrigbleibt, reagieren die Menschen, die sie sehen, so sauertöpfisch darauf ... Ich meine, da diese Dinge doch wirklich sind, greifbar vor mir erscheinen, muß man mir auch erlauben, sie zu malen, wie andere Maler Kohlköpfe malen.“ Spannend und beglückend ist es, den weiten Entwicklungsweg zu verfolgen, ein ständiges Weiterwachsen, doch ohne harte Umbrüche, weil er, wie wenige, dem Gesetze folgt, nach dem er angetreten.