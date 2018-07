Als der Chefredakteur der holländischen Wochenzeitschrift „Elseviers“, Daan van Rosmalen, vor einigen Tagen telephonisch ein Gespräch mit Moise Tschombe, dem Ministerpräsidenten von Katanga, führte und dabei der Name Lumumba erwähnt wurde, gab es folgende Dialogpartie: Tschombe: „Wir sind Schwarze, und ein Schwarzer diskutiert nicht über das Schicksal von Gefangenen. Wir sind keine Abendländer, vergessen Sie das nicht!“ – Van Rosmalen: „Also ist Lumumba verloren?“ – Tschombe: „Merde...“

Wie weit dieser Fluch Tschombes ein Eingeständnis seiner Schuld war, kann vorerst noch nicht genau gesagt werden. Inzwischen veiß die Welt, daß Patrice Lumumba tot ist. „Auf der Flucht erschlagen“, wie es in der Version des Informationsministers von Katanga heißt, in einem Dorf, dessen Namen niemand kennt. Und in einem Grab, das keiner weiß, liegen die Reste dieses schwarzen Nationalisten, in dessen wilder Natur alles steckte: Brutalität und Servilität, Tapferkeit und Feigheit, dumpfes Dulden und listige Verschlagenheit. Er prügelte und ließ sich prügeln, hatte Temperamentsausbrüche, die den Tod über viele Menschen brachten und politische Katastrophen über sein Land hereinstürzen ließ. Der Präsident des heute schon vielfach zerteilten Kongolandes, der Föderalist Kasavubu, könnte über seinen Todfeind, den Zentralisten Lumumba, triumphieren, aber er kann es nicht. Denn der Volksheld ist zum Märtyrer geworden.

Kenner der Psyche der Bevölkerung des Kongolandes haben rechtzeitig gewarnt: ein toter Lumumba könne noch gefährlicher sein als der lebende. Nicht nur, weil ein Symbol unter Umständen stärker wirke als ein wirklicher Mensch, sondern auch, weil der Aberglaube der Eingeborenen hier Überzeugungen schafft, denen wir rationalen Europäer sehr fern sind. Lumumba ist tot, aber sein Geist tobt in den Lumumbisten desto wilder. „Wir sind keine Abendländer, vergessen Sie das nicht!“

Der Geist des Erschlagenen hat im Kongo den Bürgerkrieg heftiger geschürt. Während die ganze westliche Welt – einschließlich sogar der Belgier – den Mord an Lumumba mit Abscheu verurteilt, sind in ganz Afrika Haß und Erregung wach geworden: ein Haß, der auf Tschombe zielt, aber bald alle meint, die Lumumba, den Katastrophenpolitiker, mit guten Gründen bekämpft haben.

Die Führer des kommunistischen Ostens aber haben auf die Nachricht vom Mord an Lumumba wie auf ein Stichwort gewartet. Sie drohen aktives Eingreifen in den Kongokonflikt an. Wie weit die UN – deren Generalsekretär Hammarskjöld die Sowjets jetzt die Anerkennung entzogen haben – sich in dieser dramatischen Situation noch bewähren kann, steht dahin. Nach Amerika richten sich die Blicke ...

Josef Müller-Marein