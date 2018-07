Zwei heilbare Berufskrankheiten unserer Zeitungen und unserer Rundfunkstationen

Von Hans Magnus Enzensberger er

Kein Anlaß zur Hysterie, kein Grund, das Ende unserer Demokratie an die Wand zu malen: Hier wird keine Alarmglocke gezogen, und kein verborgener Bösewicht soll gebrandmarkt werden. Die beiden Erscheinungen, die hier beschrieben werden, sind nicht ungefährlich, doch gehören sie eher zu den Sonderbarkeiten als zu den Schandmalen unseres öffentlichen Lebens. Sie sind so kurios, und zugleich so verbreitet, daß wir es bisher versäumt haben, sie beim Namen zu nennen.

Von jeher habe ich die Engländer und die Amerikaner um ein Wort beneidet, für das wir keine rechte Entsprechung haben: das Wort controversial. Controversial ist alles, worüber man geteilter Meinung sein kann.

Schlägt man die Vokabel im Wörterbuch nach, so ist da alsbald von Streit und Polemik die Rede. Das wollen wir uns lieber nicht weismachen lassen. Wer verschiedener Ansicht ist, braucht sich, einer den andern, deswegen ja nicht gleich anzuschreien.

Der kritische Blick will, wie das Wort sagt, zunächst einmal unterscheiden. Er mag in einem Land, das sich die Einigkeit in seiner Nationalhymne und die Zerrissenheit in der Realität zum Prinzip macht, unbeliebt sein. Wer da von kontroversen Dingen redet, von dem heißt es gern, er säe Zwietracht; Kritik wird stets von vornherein als Attacke empfunden. Immerhin, öffentliche Kritik und öffentliche Kontroverse, mag sie politischen oder sozialen, künstlerischen und sogar wirtschaftlichen Dingen gelten, ist in unserem Teile Deutschlands statthaft und möglich. Das Grundgesetz schützt in seinem fünften Artikel diese ungewohnte Freiheit. Wer von ihr Gebrauch macht, wird freilich früher oder später, eher aber früher, einem Gespenst begegnen, wie es nicht im Gesetzbuch steht: der Gratisangst.

Die Gratisangst geht vorzüglich auf Redaktionen und Intendanzen, Herausgebersitzungen und Programmredaktionen um. Zur Szenerie gehören viele Aschbecher und ein großer Tisch. Auf dem Tisch liegt gewöhnlich ein Manuskript. Es mag ein Drehbuch oder eine Glosse sein, ein Roman oder eine Reportage. Jedenfalls wird es von den leitenden Herren mit Mißtrauen betrachtet. Sie nehmen es vorsichtig in die Hand, wie ein Feuerwerker eine Bombe, die es zu entschärfen gilt. Vorsicht! Controversial! Und schon schrauben sie mit umsichtigen Fingern daran herum.