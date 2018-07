Inhalt Seite 1 — Ein Tunnel soll Venedig retten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hedda Westenberger

Venedig, im Februar

Was der heitere Wirbel der Sommersaison * freundlich zudeckt, kam im Winter zum Vorschein: Die deprimierende Sisyphusarbeit der städtischen Baubehörde gegen den rapiden Häuserverfall in Venedig. Allenthalben in den Kanälen wurden „casseri“ errichtet: große kastenförmige Wasserabsperrungen. Ohne sie erreicht man weder die Fundamente der Häuser noch kann man Gerüste aufstellen. Schwere Lastkähne schleppen Baumaterial, Maschinen, Zement- und Kiessäcke in die engen Kanäle hinein. Während die Venezianer mit hochgeschlagenem Mantelkragen von den Brücken her stumm dem umständlichen Bauverfahren im faulig schimmernden Kanalgrund zuschauen, grübeln die Stadväter am grünen Tisch darüber, wie es denn eigentlich weitergehen soll. Denn so wie bisher, das ist jedem klar, kann es nicht weitergehen.

Aber warum denn nicht? Schließlich bringt der Fremdenstrom nun schon seit vielen Jahren erhebliches Kapital in die Lagunenstadt; Handel und Industrie verweisen auf die stetig steigende Konjunktur; auch das Hafenamt kann sich über mangelnde Schiffsbewegung seit langem nicht mehr beklagen. „Eben“, sagt der Bau-Ingenieur trocken: „Wir sind von der eigenen Konjunktur überfordert. Wir gleichen dem Patienten, der nach ärztlichem Ermessen schon längst an Hypertrophie zugrunde gegangen sein müßte und immer noch lebt. Warum? Weil wir bei gar keiner territorialen Ausdehnungsmöglichkeit, bei rund 165 000 Einwohnern und etwa 2 Millionen Fremden-Übernachtungen (Juni 1959–Juni 1960) mehr als 3500 teils wassergeschädigte, teils schon unbewohnbar gewordene Häuser haben. Und jeder weitere Konjunkturanstieg hat eine größere Verkehrsdichte im Gefolge, dies wiederum erhöhte Wasserbewegung, und erhöhte Wasserbewegung beschleunigten Häuserverfall.“

Stadtväter, Finanzleute und Kunsthistoriker wollen energisch Abhilfe schaffen. Aber wie? Kann man denn mit gutem Gewissen die Konjunktur einer Stadt aufhalten, um ihre Häuser zu retten?

Man kann – sagen die Kunsthistoriker. Zumindest den Stadtkern könnte man wie einen „Naturschutzpark“, wie ein Museum abriegeln. Die Bevölkerung, die davon betroffen würde, müßte man in die Außenbezirke und ins Hinterland evakuieren. Dann gelänge es, alle Gebäude innerhalb des Sperrgebietes schnell und gründlich zu renovieren und dann instandzuhalten.

Man kann nicht – erklärt nun die Gegenpartei, zu der vor allem Fremdenindustrie und Wirtschaft gehören. Eine Stadt ohne Leben, sagen sie, verliere ihren Reiz. Ihr Gegenvorschlag ist ein Tunnelbau von Mestre bis unter den Markusplatz zur Entlastung des Canale Grande, ein anderer, der unter der Lagune hindurch zum Lido führt. Hinzu käme eine Umgehungswasserstraße. Wer aber soll diesen Tunnelbau finanzieren?