Wie viele Dichter mag es wohl noch geben, die so unwiderruflich zum Dichten geboren sind, daß sie zu absolut gar nichts anderm taugen? Verse machen und Geschichten erzählen – Punktum. Dafür lebt man und davon lebt man, wie schlecht oder wie gut, das ist gleichgültig, es ist immer ein Risiko. Man will nichts vom Staat und ist zufrieden, wenn der nichts von einem will. Eine reichlich unmoderne Haltung im Zeitalter der „Kulturforderungen“. Und doch vielleicht die einzige, die einen berechtigt, sich einen unabhängigen Dichter, einen „freien Schriftsteller“ zu nennen.

Wenn so einer einmal die Siebzig erreicht hat und vor ihm liegt, in schöne, goldgelbe Leinenbände gebunden, sein Lebenswerk, dann darf er mit Fug sagen, daß er diese Ernte ganz allein sich selbst verdankt und der Treue zu seinem Auftrag. Ein Bewußtsein, das dem Autor jener Bücherreihe zu gönnen ist, die soeben ihren (vorläufigen) Abschluß gefunden hat –

Georg Britting: Gesamtausgabe in 6 Einzelbänden; Nymphenburger Verlagshandlung; je Band etwa 240 S., je Band 22,– DM.

Ein freies Dichterleben hat Britting wahrhaftig immer geführt. Nicht einmal die allgemein üblichen Zeitopfer des Aufsatz-, Kritiken-, Hörspiel- oder Schmonzettenschreibens erlaubte er sich jemals, mit der einzigen Ausnahme eines zwei Seiten kurzen Nachworts zur Mörike-Ausgabe des Hanser Verlages. Für diese Ausgabe stellte er auch Aussprüche von Zeitgenossen über Mörike zusammen, darunter einer von Moritz v. Schwind vortrefflich auf Georg Britting selber paßt: „Seien S’ froh, daß er nicht zuviel macht!“ Denn auch von seinem Werk gilt non multa, sed multum – nicht viel an Zahl, aber viel an Gewicht.

Georg Britting – am 17. Februar 1891 in Regensburg geboren und seit vierzig Jahren in München ansässig – hat sich immer Zeit gelassen und Zeit. genommen, zum Leben wie zum Dichten. Daher denn beides auf eine sehr sinnfällige Art „wesentlich“ geraten ist. Literaturexperten pflegen Britting auf den „primären Lyriker“ festzulegen. Ordnung muß sein. Aber es stimmt nicht. Der Breite dieses Daseins ist das Erzählen mindestens ebenso angemessen wie die lyrische Poeterei. Ja, gerade die Breite, die dem Menschen und Dichter Britting Lebenselement ist, die sein Atem hat und verlangt, vermag sich im epischen Bericht noch viel gründlicher zu bestätigen.

Mit innerer Notwendigkeit hat Britting als Dramatiker angefangen und ist als Epiker wie als Lyriker durch die ekstatische Schule des Expressionismus gegangen. Das Element des konzentrierten Ausdrucks ist ihm angeboren und darum auch, über die epochale Aktualität des expressionistischen Stils hinaus, seiner Erlebnisweise und seiner Formulierungskunst, ja, seiner Wortprägung verblieben.

Wenn es noch eines Beweises für das Dicitertum Georg Brittings bedürfte, so müßte als solcher die Tatsache gelten, daß auch seine krassesten Realismen und gewagtesten Surrealismen – es gibt davon eine ganze Anzahl in diesem gesammelten Lebenswerk – immer noch in der Sphäre ästhetischer Werte verbleiben, als Kunst zu akzeptieren und zu bewundern sind. Wie etwa in dem „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß“ die Schilderung der Gedärmekocherei im Feldlager – gleich scheußlich wie schön, und virtuos „gekonnt“.