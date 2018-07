Vor kurzem ist in Bad Neuenahr der Erweiterungsbau des Thermalbadehauses eröffnet forden. Am Schluß der Mitteilung, in der dieses Ereignis gemeldet wurde, hieß es trocken: „Die Erweiterung der Anlage bedeutet eine Kapazitätsausweitung von 30 vH!“ Kein Zweifel, der Kurort, der schon immer Menschen aus vielen Ländern angezogen hatte, gewinnt weiter an Bedeutung. Zuletzt wurden etwa 24 000 Gäste im Jahr gezählt.

Begonnen hatte der Aufstieg des Ortes vor mehr als hundert Jahren. Man schrieb das Jahr 1852, als der Kaufmann Georg Kreutzberg aus Ahrweiler den Apollinarisbrunnen entdeckte und fünf Jahre darauf den Neuenahrer Sprudel. Mit der „Spekulation zur Einrichtung eines Bades und wissenschaftlichen Verwendung der Quellen“ schloß er um diese Zeit einen Vertrag mit dem Bonner Professor Bischoff, und am 28. Juli 1858 wurden die Quellen in erlauchter Gesellschaft geweiht. Die erste Quelle erhielt den Namen „Augusta“ der Prinzessin von Preußen, „höchst welche selbst als Patin gewissermaßen die Taufe vollzog und eine dargereichte Schale mit dem Quellwasser in die Quelle goß“. Die andere Quelle erhielt den Namen der preußischen Prinzessin „Victoria“. Die dritte Quelle – der „Große Sprudel“ – wurde 1868, der „Willibrodussprudel“ – vierte Quelle – 1906 erbohrt.

Wasser ist nun auch Hauptkurmittel des Badeortes, der anerkanntes Zentrum für die Behandlung von Zuckerkranken geworden ist. Dieser Ruf geht auf den Distriktarzt Weidgen zurück, der als erster den Wert der Thermalquellen – alkalische Säuerlinge – für den Diabetes erkannt hatte. Sie wirken sich vor allem auf den Stoffwechsel günstig aus. Freilich wird damit die Behandlung mit Insulin und Diät nicht ersetzt.

Wer an Herz- und Kreislauferkrankungen leidet, wird in Bad Neuenahr mit Kohlensäuregasbädern kuriert. Trink- und Badekuren werden für die Nachbehandlung infektiöser Gelbsucht empfohlen. Besserung finden auch Magen-, Darm- und Gallenkranke. Ein Inhalatorium dient der Behandlung der oberen Luftwege und der Paradentose bei Diabetikern. Eine Kneippabteilung ergänzt die klassischen Trink- und Badekuren. Wetterfühligen Menschen sowie Herz- und Kreislaufkranken helfen Liege- und Terrainkuren auf einer Klimastation, die vierhundert Meter hoch südlich mitten im Wald gelegen ist.

Die Lage Bad Neuenahrs mit seinen hübschen, blumengeschmückten Parkanlagen, den nahen Wäldern und dem Fluß zieht indessen auch viele Menschen an, die nichts als Erholung suchen. Wer gern Sport treibt, findet Tennisplätze im Lennépark, ein modernes Gartenschwimmbad und Minigolf-Anlagen. Bleibt noch das Kasino zu erwähnen. Beliebtes Wanderziel ist die östlich von Neuenahr auf einem Basalthügel gelegene Ruine der Burg Landskron. R. K.