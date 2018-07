Von Helmut Donau

Helmut Donau, Dr. jur. und Landgerichtsrat, hatte in der letzten Nummer der ZEIT erklärt, warum die juristischen Fakultäten einen Teil ihrer Lehraufgaben an den privaten Repetitor abgeben und mit welchen Schwierigkeiten der junge Abiturient rechnen muß, wenn er als Student der Jurisprudenz die Universität bezieht. Heute gibt Dr. Donau einen Überblick, der von der Verwirrung des Anfängers bis zum Schein-Studium des alten Routiniers reicht.

Es könnte ja durchaus sein, daß diejenigen mehr als eine liebgewordene Pfründe verteidigen, welche die Kenntnis des römischen Rechts bei einem Studenten deutscher Rechtswissenschaften für unentbehrlich halten. Wenn also römisches Recht an unseren Universitäten für alle gelehrt werden muß – muß es dann beginnen mit der Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht (die Geschichte des römischen Rechts selber ist Gegenstand einer anderen Vorlesung!) und dann all jene wichtigen und unwichtigen Institutionen des klassischen Rechts behandeln: den Eigentumserwerb an einer insula in flumine nata, den Schatzfund, die Ersitzung eines Grundstücks?

Es wird von Neigung und Temperament abhängen, wie der Student in den ersten zwei, drei Semestern darauf reagiert, daß sich das Gebäude der Jurisprudenz in so wenig gastlicher Weise öffnet. Vielleicht, daß er zu trödeln beginnt und die eigentliche Lust an seinem Fach verliert – vielleicht auch, daß er mit verbissenem Fleiß zu ersetzen versucht, was man ihm an Anschaulichkeit schuldig bleibt. Im einen wie im anderen Fall wird er auf die Frage, was er denn nun schon alles gelernt habe, wenig zu antworten wissen. Gewiß, Vorlesungen von allgemeinerem Interesse (Rechtsgeschichte oder Staatslehre zum Beispiel) haben ihm zugesagt. Aber vom eigentlichen Gegenstand seiner Wissenschaft hat er ein sehr einseitiges oder gar falsches Bild bekommen – bestenfalls hat er sich mit Wissensstoff vollgestopft, mit dem er immer noch nichts anfangen kann.

Das Dümmste bei alledem ist aber, daß vor dem dritten oder vierten Semester kaum einer zuverlässig beurteilen kann, ob ihm die Juristerei nun wirklich liegt. Und da eine strenge Prüfung überhaupt erst im Staatsexamen, nach acht oder mehr Semestern, stattfindet, bleiben manche Illusionen und Selbsttäuschungen erhalten – bis es dann für eine Umkehr wirklich und endgültig zu spät ist.

Allmählich wird sich der junge Jurist doch an die Sprache seines Fachgebiets, an die Gedankenführung und an die abstrakten Begriffe gewöhnen. Auch werden jetzt anschaulichere Dinge gelehrt: da geht es um Hypothekenhaftung und Erbunwürdigkeit; da wird ihm das juristische Gewand von Betrügern und „Raufhändlern“ vorgeführt; er lernt Besitz und Eigentum, Raub und räuberische Erpressung unterscheiden. Wie anschaulich und lebendig das alles sein könnte! Und wieviel Geist offenbar darauf verwendet wird, es nun möglichst nüchtern und trocken darzubieten! Zudem erfährt der Hörer in vielen Vorlesungen von Anfang an mehr über Spezialprobleme und die noch viel speziellere Meinung gerade des jeweiligen Dozenten, als man ihm an unbestrittenem Grundwissen beibringt.

Und immer wieder und allzuoft liegt der Weisheit letzter Schluß in „Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte“. Gewiß, ohne diese Generalklausel wäre es wahrscheinlich kaum möglich, heute noch das fast ungeänderte BGB anzuwenden, das vor mehr als zwei Menschenaltern unter ganz anderen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Kraft getreten ist. Aber für den Studenten wird diese Klausel leicht zur Zauberformel, mit der er alle Schwierigkeiten zu meistern meint – man sollte ihm lieber Beispiele geben, denen man auch durch „gewöhnliche“ Gesetzesanwendung und Auslegungskunst beikommen kann (dem Mediziner demonstriert man ja auch nicht im ersten klinischen Semester Gehirnoperationen oder Hüftgelenksnagelungen). „Treu und Glauben“ sollte man für den Könner reservieren.