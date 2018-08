Inhalt Seite 1 — Mit „Anita“ ans Ende der Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Punta Arenas, im Februar

Es tut mir leid, Señores, aber da ist nichts zu machen. Zu hoher Seegang sagte der Beamte mit einem bedauernden Achselzucken zu der Reisegesellschaft, die fröstelnd auf der ungeschützten Pier stand und auf die kleine Sturmflagge über dem Gebäude der Hafenkommandantur starrte. Schneidend kalt fuhr der Wind über die graugrünen Wasser der Magellan-Straße. Die chilenische Hafenstadt Punta Arenas (35 000 Einwohner) ist nur etwa 1500 km von Graham-Land in der Antarktis entfernt.

Wir warteten schon seit zwei Stunden. Wann würde endlich dieses verwaschene Tuch am Mast niedergehen und uns die Ausfahrt aus dem Hafen erlauben? Noch strahlte die Sonne warm von einem wolkenlos blauen Himmel, aber rascher Wechsel des Wetters ist charakteristisch für diese Breiten.

Voller Skepsis sahen wir einen fröhlichen Kölner unserer Touristengruppe im Büro der Hafenleitung verschwinden. Wie sollte ausgerechnet ein „Gringo“ etwas gegen die strengen Vorschriften ausrichten? Doch schon erschien er wieder, in Begleitung eines würdigen älteren Offiziers. Es war der Hafenkommandant persönlich.

Selbstverständlich könne man mal eine Ausnahme machen, meinte er lächelnd, und es sei eine Ehre für sein Land, wenn die Herren Ausländer die Schönheiten seiner Heimat kennenlernen wollten: „Bitte, fahren Sie, und eine gute Reise.“ Wir machten es uns auf der schlingernden „Anita“ so bequem, wie’s eben ging. Die Nußschale war sonst für Schaftransporte eingesetzt und hatte für die Touristen einen neuen grünweißen Anstrich erhalten und frisches Stroh im Laderaum. Mit sechsstündiger Verspätung und einer Geschwindigkeit von fünf Knoten stachen wir endlich in See, vorbei an der in der steifen Brise knatternden Verbotsflagge.

Als wir auf unserem Stroh im Laderaum nicht mehr durcheinanderrollten, lag die Magellan-Straße hinter uns. Wir glitten eben in den Fjord Seno Agostini hinein. Weit, flaschengrün, ruhig wie ein Spiegel lag er im Morgenlicht, gesäumt von dunklen Urwäldern, aus denen die weißbestäubten Flanken vergletscherter Massive aufstiegen.

Von gleißenden Firnfeldern in 2000 Meter Höhe sahen wir die Eiszungen der Gletscher herunterlecken und in bläulich schimmerndem Absturz in einer dunklen Lagune verschwinden.