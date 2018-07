h. e., Lübeck

Ohne besonderes Interesse beäugten die Grenzpolizisten auf dem Wachturm gegenüber dem Lübecker Stadtteil Eichholz am Freitag vergangener Woche eine Gruppe von Menschen jenseits der Zonengrenze. Gut gekleidete Leute stiegen aus einem Bus: die Frauen meist in Pelzmänteln, manche farbig herausgeputzt, einige bemühte Herren zur Begleitung, ein paar Presseleute – „Ausländer mittlerer Prominenz“, mögen sich die Grenzpolizisten gedacht haben. Es waren Ausländer – das Ensemble des Moskauer Staatszirkus.

Ein Lübecker Gastronom hatte in Hamburg die circensische Meisterleistungen der Sowjetartisten gesehen. Er war hingerissen, wollte auf besondere Art seiner Bewunderung Ausdruck geben, dachte wohl auch ein wenig an Publicity, kurz: Hans-Lothar Fauth, Ex-CDU-Mitglied, enragierter Gegner der Atomrüstung und Inhaber des Café Opera, lud das Ensemble zu einem Besuch nach Lübeck ein. Die Einladung wurde angenommen.

Feodossij Bardian, Generaldirektor des sowjetischen Unterhaltungstrusts mit einem Jahresetat von 800 Millionen Rubeln, hielt Wort. Mit einem Strauß roter und weißer Nelken wurden die Russen in Lübeck begrüßt. Sie photographierten das Holstentor, bewunderten gebührend das Rathaus und ließen sich in die Marienkirche führen. Höflich wie Sowjetmenschen sein können, überhörten sie dort die Frage der amtlich bestellten Fremdenführerin, ob ihnen der Name Johann Sebastian Bach ein Begriff sei. Bei einem Toast mit lübschem Rotspon auf „unsere Völker und den Frieden der Welt“ wurde die kleine Peinlichkeit alsbald heruntergespült.

Ehe die Sowjetartisten nach Hamburg zurückfuhren, servierte ihnen Fauth eine wohlgelungene Überraschung: den Besuch an der Zonengrenze. Ein paar verschlossene Gesichter sah man, als die Gäste merkten, wohin man sie gebracht hatte. Einige steckten die Köpfe zusammen, blickten kurz nach „drüben“, debattierten.

Fauth ließ, übersetzen: „Wir Deutschen haben Ihrem Volk viel Leid zugefügt. Aber ich möchte Sie dennoch an dieser Stelle bitten, dazu mitzuhelfen, daß Ihre Regierung nach 16 Jahren der Spaltung unserem Volk die Einheit wiedergibt.“ Verständnisvoll-höfliches Nicken, dann wieder helle Freude über die Souvenirs, die der Gastgeber aus einem großen Pappkarton verteilte: kleine Berliner Bären, für jeden Artisten einen.

Ob die Russen verstanden haben, welch beziehungsvolles Spielzeug ihnen da in die Hand gedrückt wurde? Meisterclown Oleg Popow lächelte freundlich, als er seinen kleinen Stoffbären betrachtete ...