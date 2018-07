Wie immer man zum Ausgang der jüngsten Bestechungsprozesse in der Bundesrepublik stehen mag – eines ist deutlich zutage getreten: daß nämlich in den meisten Fällen die beamtenrechtliche Bestimmung, wonach der Beamte nur mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde Geschenke in bezug auf sein Amt“ annehmen darf, nicht beachtet worden ist. Beschuldigte wie Angeklagte hätten sich und auch ihren Vorgesetzten in einer Reihe von Fällen die Peinlichkeit der Untersuchung und des Verfahrens ersparen können, wenn sie diese Bestimmung rechtzeitig und sorgfältig respektiert hätten.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß der frühere persönliche Referent des Bundeskanzlers Kilb sich den Unannehmlichkeiten einer Untersuchungshaft hätte aussetzen müssen, wenn er eine schriftliche Genehmigung des Bundeskanzlers zur Benutzung des Leihwagens hätte vorlegen können. Auch im Fall des Stuttgarter Oberbürgermeisters Klett scheint festzustehen, daß er einen Teil der umstrittenen Geburtstagsgeschenke „in bezug auf sein Amt“, nämlich als Oberbürgermeister, erhalten hat – was noch keineswegs Bestechung zu bedeuten braucht –, daß er also nach dem Gesetz für die Annahme dieser Geschenke einer Genehmigung bedurft hätte und daß er diese Genehmigung nicht beantragt hat. Desgleichen werden jene Beamten, die noch einmal ohne Verurteilung davongekommen sind, noch mit einem Disziplinarverfahren wegen Nichtbeachtung der Genehmigungspflicht rechnen müssen.

Indessen kann man sich des Eindrucks schwer erwehren, daß die bisherigen Bestechungsprozesse in dieser Hinsicht auf weite Kreise der Beamtenschaft ohne nachhaltige Wirkung geblieben sind. Es hat den Anschein, als ob gerade die Genehmigungsbestimmung, die während des Krieges und in der ersten Nachkriegszeit in Vergessenheit geraten ist, vielfach nicht genügend beachtet und nicht mehr ganz ernst genommen wird. Es gibt sogar manche Beamte, die zugeben, daß sie sich scheuen, die vorgeschriebene Genehmigung einzuholen, weil sie befürchten, sich dadurch lächerlich zu machen. Es hätte eigentlich naheliegen müssen, daß die Ministerien und Kommunalverwaltungen aus den Korruptionsprozessen die Lehre gezogen hätten, ihre Beamten mit allem Nachdruck wieder an die alte Vorschrift zu erinnern und auf deren künftige strenge Handhabung hinzuweisen. Von derartigen Erlassen ist jedoch nichts bekanntgeworden.

Die Genehmigungsvorschrift, die sich schon im Reichsbeamtengesetz von 1873 findet, ist zur Wahrung des Ansehens und der Integrität der Beamtenschaft erlassen worden, aber sie dient zugleich dem Schutz des Beamten: Er kann sich auf sie berufen, wenn ihm Vergünstigungen angeboten werden, und kann dadurch auch den Anschein der Unhöflichkeit vermeiden.

Nun hat es der Bundesgerichtshof in seinem eben veröffentlichten Löffelholz-Urteil als selbstverständlich bezeichnet, daß Beauftragte einer Behörde, die Lieferungen in erheblichem Umfang zu vergeben hätten, von den betreffenden Firmen mit der gebotenen Höflichkeit empfangen würden. Derartige Höflichkeiten könne sich ein Beamter schwer entziehen, wenn er nicht gegen gesellschaftliche Formen verstoßen und damit sogar das Ansehen seiner Behörde schädigen wolle. Das ist eine richtige Einsicht – aber allein, ohne die Vorschrift über die Genehmigungspflicht, wäre sie gefährlich. Es gibt dem Beamten eine wesentlich größere Sicherheit, wenn er bei derartigen Vergünstigungen oder auch bei Geschenken die Genehmigung einholen oder, sofern das nicht möglich ist, nachträglich eine Meldung erstatten muß.

Man wende nicht ein, daß sich eine solche Vorschrift in heutiger Zeit praktisch nicht mehr durchsetzen lasse. Es gibt private Unternehmungen und große freie Verbände, die für alle ihre Angestellten ohne Unterschied die Genehmigungspflicht bei Annahme von Vergünstigungen oder die entsprechende nachträgliche Meldepflicht vorschreiben und unnachsichtig auf die Einhaltung dieser Vorschriften achten.

Die Süddeutsche Zeitung spricht in einem Kommentar zu dem Löffelholz-Urteil von der „enormen Schwierigkeit... in Sachen Bestechung die rechte Mitte zwischen penibler Sittenrichterei und zersetzender Großmütigkeit zu finden“. Das mag für den einzelnen gelten, oft auch für die Richter, die über einen Einzelfall zu entscheiden haben. Es gilt aber nicht für eine Verwaltung. An sie wird eine Vielzahl von sehr verschieden liegenden Fällen herangetragen; dadurch hat sie Vergleichsmöglichkeiten und vermag auch Maßstäbe für ihre Entscheidungen zu finden.

Wahrscheinlich wird es nach erprobter bürokratischer Manier nicht an Versuchen fehlen, die Wiederherstellung der effektiven Geltungskraft dieser Bestimmungen durch zahllose Bagatellanträge zu torpedieren. Dem müßte eine erfahrene Verwaltung unschwer begegnen können.