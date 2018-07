Inhalt Seite 1 — Weder erwünscht noch notwenig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Insbesondere sind Konzentrationen volkswirtschaftlich wie sozial unerwünscht, wenn sie den Sonderinteressen einzelner oder einzelner Gruppen dienen, ohne das Wachstum des Sozialprodukts zu fördern, wenn sie die individuelle Freiheit und damit auch die Freiheit selbständiger Unternehmer schmälern oder aufheben, ohne die volkswirtschaftliche Produktivität zu steigern und wenn sie Machtmißbrauch ermöglichen, weil es an den erforderlichen Rechtskontrollen bei an sich zweckmäßigen Konzentrationen fehlt. Sie sind in jedem Falle insoweit unerwünscht, als sie

die Höhe des Sozialproduktes kurz- oder langfristig beeinträchtigen oder

eine Verteilung des Sozialproduktes herbeiführen, die nicht der Leistung entspricht, weil Kunden oder Lieferanten, Arbeiter oder Angestellte, Aktionäre oder selbständige Unternehmer einkommens- oder vermögensmäßig benachteiligt werden.

Damit wird die Frage akut, ob Konzentrationen unabänderlich sind. Wird an die Wandlungen in Produktion oder Absatz gedacht, die moderne Unternehmen von den Unternehmen der Väter oder Urgroßväter unterscheiden, so ist die Konzentration ohne Zweifel unentrinnbares Schicksal. Dies aber bedeutet nicht, daß alle Formen der Unternehmensverflechtung, alle Arten der Ausübung von Verfügungsmacht und alle Konzentrationen von Einkommen und Vermögen notwendig sind, und daß sie gerade so notwendig sind, wie sie im Augenblick bestehen.

Sogar die Formen der Betriebskonzentration lassen sich in gewissem Umfang gestalten, wie ein Vergleich der deutschen und amerikanischen Landwirtschaft zeigt. In USA gibt es in der Landwirtschaft Großbetriebe und Vertikalkonzerne, die von der Farmerzeugung bis zum Selbstbedienungsladen reichen, in Deutschland überwiegt der bäuerliche Kleinbetrieb, dafür aber haben hier die landwirtschaftlichen Genossenschaften Aufgaben übernommen, die andernfalls der Betriebs- und Unternehmenskonzentration zufallen würden.

Die Formen der Unternehmenskonzentration sind schon deshalb gestaltbar, weil sie von Gesetzgebung und Rechtsprechung geschaffen oder anerkannt worden sind. Die Organisation einer Aktiengesellschaft, die Delegation von Verfügungsmacht oder die Anerkennung von Organverhältnissen bei Konzernen sind Fragen des Rechts. Der Gesetzgeber kann daher auch diese Institutionen abändern und durch bessere ersetzen. Ebensowenig ist notwendig, daß der Gesetzgeber kontrollierte und damit zugleich unkontrollierbare Konzentrationen zuläßt. Unkontrollierte Konzentrationen ermöglichen Machtmißbrauch. Auch lassen sich volkswirtschaftliche und soziale Wirkungen nur beurteilen, wenn verschleierte Konzentrationen sichtbar gemacht worden sind.

Endlich ist nicht erforderlich, daß der Umfang der Betriebs- und Unternehmenskonzentration den zur Zeit relevanten wirtschaftstechnischen Erfordernissen gerade entspricht. Er kann hinter ihnen zurückbleiben (produktionstechnisch unzureichende Konzentration) und über sie hinausgehen (produktionstechnisch nicht begründete Konzentration). Agrarpolitische oder auch handwerks- oder mittelstandspolitische Maßnahmen können das erste bezwecken, und Gesetze, aber auch Gerichtsentscheidungen das zweite – unbeabsichtigt – zur Folge haben. Ein Übermaß an Konzernverflechtungen kann z. B. schon darauf beruhen, daß diese Formen zwar rechtlich anerkannt werden, aber ein auf die Gesamtinteressen abgestelltes Konzernrecht fehlt und damit Verfolgung von Sonderinteressen mit Hilfe von Verschachtelungen möglich ist. In Deutsch-

