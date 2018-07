Es ist eine weniger lautstark als verbissen geführte Kontroverse ausgebrochen zwischen den ärztlichen Standesorganisationen und den Krankenhausträgergesellschaften. Dabei geht es um die Frage, ob die Zahl der Medizinstudenten tunlichst zu erhöhen oder zu drosseln sei. Die eine Seite führt die zur Zeit nicht besetzten 2000 Assistenzarztstellen ins Feld, die andere macht geltend, daß die Bundesrepublik neben Österreich und Israel über die größte Arztdichte der Welt verfügt.

Da beide Zahlenangaben unumstritten feststehen, ergibt sich die paradoxe Situation, daß in Deutschland eine unverhältnismäßig große Zahl von Ärzten nicht ausreicht, die ärztliche Betreuung der Patienten in den Krankenhäusern sicherzustellen. Wie ist das zu erklären?

Nach der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung für freipraktizierende Kassenärzte im Frühjahr vorigen Jahres hat sich deren Anzahl innerhalb sehr kurzer Zeit um 20 vH erhöht. Bei diesen 6000 meist aus den Krankenhäusern in die freie Praxis abgewanderten Ärzten handelt es sich überwiegend um erfahrene Krankenhausassistenten mit langjähriger klinischer Tätigkeit. Das ist um so beklagenswerter, als sich der Schwerpunkt der ärztlichen Versorgung gerade der ernstlich Kranken immer mehr von der Praxis in das Krankenhaus verlagert. Dies wird damit sozusagen zur „nächsthöheren Instanz“ gegenüber dem Praktiker. Wenn aber in zunehmendem Maße erfahrene Ärzte aus den Kliniken in die freie Praxis abwandern, wird es mehr und mehr dahin kommen, daß Patienten, deren Krankheitsbild durch den langjährig ausgebildeten Hausarzt nicht geklärt werden kann, in ein Krankenhaus eingewiesen werden, in dem sie von weit weniger erfahrenen, dafür allerdings besser ausgerüsteten Stationsärzten betreut werden. Das Niveau der Krankenhäuser wird dann hauptsächlich durch die aufopferungsvolle Tätigkeit weniger Chef- und Oberärzte aufrechterhalten.

Das Problem ist also keineswegs, wie die Krankenhausträger meinen, durch noch weitere Erhöhung der ohnehin schon unverhältnismäßig großen Zahl der Medizinstudierenden zu lösen, sondern allein dadurch, daß man für gute und langjährig ausgebildete Ärzte die Tätigkeit am Krankenhaus attraktiver gestaltet.

Es ist heute nicht mehr angebracht, daß sich erfahrene Krankenhausärzte mit einem geringen Bruchteil des Einkommens eines Kassenarztes bescheiden müssen. Solange sich das nicht ändert, werden auch bei noch so großem Nachwuchsangebot die besten Kräfte aus den Krankenhäusern in die freie Praxis drängen. Erst wenn die Dichte der frei praktizierenden Ärzte ein solches Ausmaß erreicht haben wird, daß ihr Durchschnittseinkommen auf den Pegel des Krankenhausassistenzarztes absinkt, wird sich der Mangel an leistungsfähigen Krankenhausärzten nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage von selbst beheben. Ob das aber als wünschenswerte Entwicklung angestrebt werden sollte, müßten sich die Krankenhausträger doch wohl ernsthaft überlegen.

Auch aus anderen Gründen erscheint heute die Werbung um mehr Medizinstudenten bedenklich. Seit 1953 ist die Anzahl der Studienanfänger in der Medizin von Jahr zu Jahr angestiegen und hat sich unterdessen fast verdreifacht. Darunter muß zwangsläufig die Qualität der Ausbildung in den solchem Massenansturm nicht gewachsenen Universitätsinstituten und -kliniken leiden. Während man die Sorge um eine spätere berufliche Unterbringung der heutigen Medizinstudenten ihnen, die sich diesen Beruf ja in freier Entscheidung gewählt haben, selbst überlassen sollte, hat die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, daß das Niveau des ärztlichen Nachwuchses nicht im Massenbetrieb der Ausbildungsstätten weiter absinkt. Es muß entweder durch Vergrößerung und Vermehrung der Fakultäten oder aber durch Drosselung der Studentenzahl wieder gehoben werden. Allerdings läßt sich eine Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten nicht von heute auf morgen erzielen. Unter den gegenwärtig vorliegenden Bedingungen sollte man also nicht geradezu für die Aufnahme des Medizinstudiums werben. Wo es dennoch geschieht, ist damit zu rechnen, daß Interessenpolitik betrieben wird. H. Fiedler