Ganz so eilig, wie dies nach der außenwirtschaftlichen Kehrtwendung“ im November vergangenen Jahres hier und da angenommen wurde, hat es die Bundesbank mit der Zinssenkung doch nicht. All denen, die in der sechsten Ermäßigung der Abgabesätze für Geldmarktpapiere innerhalb von nur drei Monaten ein sicheres Indiz für die nochmalige Senkung des Diskontsatzes oder wenigstens der Mindestreserven sahen, hat die Bundesbank jedenfalls ein unerwartetes Schnippchen geschlagen. Der Zentralbankrat blieb am 16. Februar ohne Beschlüsse, so daß sich die Hoffnungen jetzt auf die nächste Zusammenkunft des höchsten geld- und währungspolitischen Gremiums im März richten. In der Frankfurter Taunusanlage will man offenbar erst einmal die Auswirkungen des neuen Kurses abwarten, ehe man sich zu weiteren Maßnahmen entschließt.

In einem Punkt kann sich die Bundesbank über die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen freilich nicht beklagen: Der Rentenmarkt erwies sich noch immer als überaus „notenbankempfindlich“. In diesem Bereich ließen die Reaktionen nie lange auf sich warten, sei es, daß sich das Kapital durch einen restriktiven Kurs verteuerte, sei es, daß eine Politik des leichten Geldes auf den langfristigen Zins drückte. So ist es denn auch fast selbstverständlich, daß der Rentenmarkt, der lange Zeit durch die Restriktionen in Mitleidenschaft gezogen worden war, jetzt mehr und mehr vom Kurswechsel der Bundesbank profitiert. Die Nachfrage nach festverzinslichen Titeln hat sich in den letzten Wochen so verstärkt, daß zeitweise bereits von Materialmangel gesprochen wurde. Sechsprozentige öffentliche Titel notieren fast ausnahmslos über pari, und für Pfandbriefe der gleichen Verzinsung erreichten die Emissionskurse inzwischen 98,5 bis 99.

Die Schönwetterlage am Pfandbriefmarkt hat allerdings die Konditionen für Hypothekendarlehen bislang noch nicht nennenswert ins Wanken gebracht. Bei den Realkreditinstituten kosten erste Hypotheken noch immer 6 1/2 bis 6 3/4 vH bei einem Auszahlungskurs von zumeist 95. Diese Sätze, denen im Passivgeschäft bis jetzt der Verkauf von 6prozentigen Pfandbriefen zu Bruttokursen von 98 zugrunde lag, haben bei den Darlehensnehmern jedoch kaum Anklang gefunden. Vor allem Großabnehmer, wie beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften, halten sich in der Erwartung günstigerer Konditionen nach wie vor zurück.

Das Warten wird sich ohne Zweifel bezahlt machen. Sobald die 6prozentigen Pfandbriefe mit pari notieren, werden die Realkreditinstitute wohl weitgehend zum 5 1/2prozentigen Typ übergehen. Der Ausleihung 6prozentiger Hypothekendarlehen stünde dann nichts mehr im Wege. Die Notwendigkeit zur Senkung des Hypothekenzinses ergibt sich schon aus der Tatsache, daß Sparkassen nach der Herabsetzung der Habenzinsen in Einzelfällen bereits erste Hypotheken zu 5 1/2 vH abgeben. Im Wettbewerb mit den Sparkassen können die Pfandbriefbanken erfahrungsgemäß nur darin bestehen, wenn die Zinsdifferenz höchstens ein halbes Prozent beträgt. Den Realkreditinstituten bleibt also nur die Hoffnung, daß die Kurse der Sechsprozenter trotz der ausgebliebenen Diskontsenkung möglichst bald den Pari-Stand erreichen. Dies um so mehr, als der klassische Konkurrenzvorteil der Hypothekenbanken, der vom Gläubiger für die Laufzeit des Darlehens unkündbare Zins, ohnehin gefährdet ist, nachdem größere Sparkassen zur Zeit mit dem Gedanken spielen, die lästige Zinsgleitklausel endlich durch einen stabilen, vom ständigen Auf und Ab der Habenzinsen (Spareinlagen) unabhängigen Darlehenszins zu ersetzen. -lz-