Der Aufsichtsrat der AEG hat beschlossen, der Hauptversammlung die Verteilung einer auf 14 vH erhöhten Dividende (im vorangegangenen Geschäftsjahr 1958/59 waren es 12 vH) auf 310 Mill. DM Grundkapital vorzuschlagen. Der Gesamtumsatz der AEG, einschließlich der Umsätze ihrer Tochtergesellschaften, stieg von 2,15 Mrd. DM um 16 vH auf 2,50 Mrd. DM.

Das ist ein gutes Ergebnis, an dem nahezu alle Teile des breit gelagerten Fabrikationsprogramms, wenn auch unterschiedlich, teilgenommen haben. Besonders begünstigt war die Elektronik. Dr. Boden, bisher Vorsitzender des Vorstandes, meinte auf der Pressekonferenz, daß dies auch noch für die nächsten Jahre so sein werde. Bei den Anlagegütern drückt sich der erheblich gestiegene Auftragseingang noch nicht voll in den Umsätzen aus. Die Fertigung schwerer Aggregate braucht ihre Zeit. Die Kapazitäten der Fabriken sind ausgelastet, die Lieferzeiten länger geworden. Ein guter Auftragsbestand ist geeignet, Marktschwankungen, wie sie immer auftreten, auszugleichen.

Im Warengeschäft liegen die Dinge ebenfalls günstig; die Nachfrage ist zufriedenstellend, vor allem nach Haushaltsgeräten. Sie hält bei dem ständig steigenden Masseneinkommen an. Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz, sowohl aus dem Inland wie aus dem Ausland, erheblich. Die Anforderungen der Verbraucher nach technischer Ausstattung und Formgestaltung halten den Markt ständig in Bewegung.

Die Aussichten für die kommende Zeit sind also für die AEG günstig. Auch die Verwaltung dürfte sie, wenngleich sie sich hütet, langfristige Prognosen nach außen hin bekanntzugeben, nicht schlecht beurteilen. Die AEG würde sonst nicht so kräftig investieren, wie sie das vor hat. Nach der konsolidierten Bilanz betrugen die Zugänge im Geschäftsjahr 1959/60 159 Mill. DM; in der AEG allein über 70 Mill. DM.

Nach den Geschäftsplanungen für das laufende Geschäftsjahr sind für den Konzern 150 bis 170 Mill. DM und für die AEG allein 80 bis 90 Mill. DM vorgesehen; was tatsächlich erreicht wird, hängt von den Bauzeiten ab. Die Mittel sollen vor allem durch Abschreibungen (sie brachten im Konzern im Vorjahr über 136 Mill. DM) aufgebracht werden; zum weiteren werden sie dem Umlaufvermögen entnommen. Es enthält recht beachtliche liquide Positionen; so allein Wertpapiere im Betrage von über 60 Mill. DM.

Eine gute Liquidität und positive Konjunkturprognosen vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, daß ein Unternehmen wie die AEG aber auch mit erheblichen Risiken belastet ist. Sie liegen beim Auslandsgeschäft. Der Exportanteil des gesamten Konzerns belief sich auf 605 Mill. DM, was 24 vH des Gesamtumsatzes sind. Eine Rücklagenbildung und die Stärkung der stillen Reserven sind deshalb ein dringendes Gebot. Aus solchen Überlegungen heraus wurde im Geschäftsjahr 1959/60 erstmals eine Rückstellung für die Lastenausgleichsvermögensabgabe in Höhe von 8,7 Mill. DM vorgesehen.

Bei der Beurteilung der AEG darf man auch heute noch nicht außer Betracht lassen, daß die AEG als Berliner Unternehmen von den Kriegsfolgen stärker betroffen wurde als vergleichbare Firmen, die von jeher im Bundesgebiet zu Haus sind. Die sicherlich beachtliche Selbstfinanzierungskraft der AEG, die nicht zuletzt in der vollen Ausschöpfurig aller Abschreibungsmöglichkeiten (Investitionen in Berlin sind steuerlich privilegiert) zum Ausdruck kommt, kann erst allmählich dazu genutzt werden, auch in der Bilanz ausreichende Polster in Erscheinung treten zu lassen.