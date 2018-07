Ärger mit den Baulandpreisen – Der Schwarzmarkt wurde peinlich offiziell

Von Sigmund Chabrowski

Nun hat die SPD erreicht, was sie sich mit ihrer großen Anfrage im Bundestag ganz offensichtlich zum Ziel gesetzt hat: Die Baulandpreise sind zu einem Wahlthema ersten Ranges geworden. Niemand wird dem Initiator dieser Anfrage, dem SPD-Wohnungsbauexperten Dr. J. Brecht,diesen politischen „Erfolg“ absprechen wollen, aber es ist ein höchst problematischer „Sieg“, den die Sozialdemokraten davongetragen haben. Denn die parlamentarische Baulanddebatte hat dem Steigen der Baulandpreise keinesfalls Einhalt zu gebieten vermocht.

Im Gegenteil: die Debatte hat diese Auftriebstendenz nur gefördert. Die Bauwilligen erfaßt eine Art Panik, „nicht mehr zum Zuge zu kommen“. Was helfen da alle Appelle des Bundeswohnungsbauministers, Ruhe zu bewahren und mit Käufen noch zu warten, also sozusagen in einen Käuferstreik zu treten. Wer glaubt schon heute noch an Preissenkungen’ – in einer Zeit, da die Flucht in Sachwerte groß geschrieben wird und immer neue Meldungen über Preissteigerungen die Runde machen?

Sorge vor der Spekulation

Nun, es wäre von dem Politiker Brecht gewiß zuviel verlangt, sich die wahlpolitische Chance entgehen zu lassen und aus wohlbegründeten sachlichen Rücksichten darauf zu verzichten, die Frage der Baulandpreise zu politisieren. Seine Partei ist nicht schuld daran, daß der Preisstopp für unbebaute Grundstücke am 29. Oktober vorigen Jahres praktisch ersatzlos gehalten ist. Im Gegenteil, wenn es nach ihm und seinen politischen Freunden gegangen wäre, hätte man die Aufhebung Preistopps mit drastischen „Mitteln zur Bekämpfung der wie eine Seuche um sich greifenden Bodenspekulation“ gekoppelt Dabei dachten die Sozialdemokraten an eine Abschöpfung des Bodengewinns (Wertzuwachsabgabe), an verschärfte Enteignungsvorschriften, an die Neufestsetzung der Einheitswerte von 1935 und andere Maßnahmen, die auf einem freien Baulandmarkt einen ausreichenden Angebots- und Preisdruck bewirken sollten.

Doch mit all diesen „Mitteln gegen das Krebsübel der Bodenspekulation“ erlitten die Sozialdemokraten bei den parlamentarischen Beratungen des Bundesbaugesetzes Schiffbruch – teilweise sehr zu Recht. Statt dessen wurde ein ganzes Bukett anderer Maßnahmen beschlossen, die Preissteigerungstendenzen unterbinden sollten. Denn darüber war sich die Regierungspartei im klaren: „Die Aufhebung des Preistopps darf nur zusammen mit wirksamen Mitteln zur sinnvollen Ordnung des Bodenmarktes erfolgen.“ So hatte es der „Wissenschaftliche Beirat für Fragen der Bodenbewertung beim Bundesministerium für Wohnungsbau“ in einem Gutachten für notwendig gehalten.