G-S, Schorndorf

Freiheitsstrafen für geringfügige Delikte – bis zu 14 Tagen Haft – dürfen in der Bundesrepublik auf Antrag an aufeinanderfolgenden Wochenenden „abgestottert“ werden.

An Rebhänge geschmiegt und umgeben von Feldern und Wäldern liegt das Städtchen Schorndorf unweit von Stuttgart. Die Einwohner – so um die 15 000 – sind recht anspruchslos, scheuen die lauten Vergnügungen und halten sich an das schwäbische Motto „Schaffe, schaffe – spare, spare – Häusle baue“. Da diese Leute also brav dahinleben, haben die Richter nicht viel zu tun, und im Gefängnis sind immer viele Zellen frei.

Die Stuttgarter Gefängnis-Räumlichkeiten sind dagegen immer gut belegt, und so machen besonders die Wochenend-Kurzhäftlinge der Verwaltung immer wieder Sorgen „hinsichtlich der Unterbringung.“ Daher haben sich die drei Sädte Stuttgart, Bad Cannstatt und Schorndorf zusammengetan und das Städtchen Schorndorf zum Wochenendaufenthalt für Verkehrssünder erklärt. Hier sei vermerkt, daß Schorndorf in der Geschichte der Motorisierung schon einmal Berühmtheit erlangte: als Geburtsort von Gottlieb Daimler, einem der Väter des Automobils.

So kommen sie nun jedes Wochenend mit kleinen Koffern in der Hand am Bahnhof an – denn bis zur Verbüßung der Strafe ist den Verkehrssündern natürlich auch der Führerschein entzogen. Vorbei in den schmucken Fachwerkhäusern, vorbei an den kleinen Hotels und Gasthöfen führt ihr Weg direkt zur Staatspension, wo der einzige uniformierte Portier Schorndorfs – ein Wachtmeister – die angemeldeten Gäste empfängt. Strafantritt ist pünktlich 15.00 Uhr Samstag nachmittags, die Entlassung erfolgt ebenso pünktlich um 18.00 Uhr am Sonntag – nachdem die Rechnung (sprich: Haftgebühr) von 2,50 DM pro Tag entrichtet worden ist. Der Staat kassiert für die 27 Stunden 5 Mark – zum Ausgleich wird die abgesessene Zeit als „volle zwei Tage“ angerechnet. Das Mitbringen von Alkohol und Tabak ist nicht gestattet, dagegen sind Bücher und Zeitschriften genehmigt.

Mit den „regulären“ Insassen kommen die Wochenendler nicht in Berührung, und doch haben sie den gesamten Gefängnis-Rhythmus ein wenig verändert. Da die Verwaltung nämlich feststellte, daß das Einsitzen auf den Magen schlägt und die Gäste außerdem ihre selbst mitgebrachten Brote der staatlichen Kost vorziehen, gibt es für alle Insassen an Sonntagen die übliche „Normalkost“. Am Montag aber haben die „Regulären“ dann ihren Festtag: da gibt’s die weitaus bessere „Sonntagskost“ in reichlichen Mengen.

Die unfreiwilligen Wochenendler Schorndorfs rekrutieren sich aus allen Gesellschafts- und Berufsschichten, sagt man vorsichtig und fügt hinzu, daß natürlich der eine oder andere Berufszweig häufiger vertreten ist – aber bitte, keine Details; wer immer sein Wochenend in Schorndorf verbringt, dessen Inkognito ist bestens gewahrt.