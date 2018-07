Die vergangenen Wochen verursachten an der Londoner Börse viel Aufregung. Im Zeichen ständiger „takeovers“ (Übernahmen) und entsprechender Gerüchte kam es zu hektischen Kursbewegungen nach beiden Richtungen. Spekulatives Interesse erregten besonders Brauereiwerte, gefolgt von den Chemiewerten und dem Sektor für Grundvermögen (Properties). Man findet in diesen Industriezweigen, aber auch in der Textilindustrie, Zentralisierungstendenzen. Die in diesen Branchen placierten Übernahmeangebote führen in Citykreisen zu der Ansicht, daß – da das Budget nicht mehr weit entfernt ist – die größeren Unternehmen es mit der Durchführung ihrer Expansionspläne sehr eilig haben, nicht zuletzt wegen der Befürchtung, die britische Regierung könne eine Kapitalgewinnsteuer einführen. Bis jetzt sind sämtliche Kapitalgewinne steuerfrei. Diese Steuer würde einerseits Übernahmen auf Aktienbasis verteuern, auf der anderen Seite die Aktionäre dann nichts zur Annahme eines Angebots anregen, sollte eine Barablösung vorgesehen sein.

Die Wachstumsrate in der britischen Industrie verlangsamt sich. Der letzte Bericht der „Federation of the British Industries“ weist darauf hin, daß die Industrie im Hinblick auf die weitere Entwicklung wenig optimistisch ist. Die größeren Stahlgesellschaften machen ihre Aktionäre darauf aufmerksam, daß der Gewinn im laufenden Geschäftsjahr um etwa 10 bis 15 vH niedriger ausfallen wird. Denn trotz voller Kapazitätsausnutzung ist wegen der gestiegenen Kosten mit keinem besseren Ergebnis zu rechnen. Es liegt sehr nahe, daß a) die Kapitalaufwendungen in diesem Jahr um ein Fünftel steigen, b) Gewinne im allgemeinen niedriger ausfallen, c) durch die gegenwärtigen Kreditrestriktionen eine Welle neuer Kapitalerhöhungen in diesem Jahr an die Börste kommt. Statt des mangelnden Angebotes, wie es 1960 teilweise der Fall gewesen war, stände damit dem Handel mehr Material zur Verfügung. Viele erstklassige Werte („blue-chips“) weisen in diesem Jahr eine zu steile Erholungskurve ihrer Kurse auf. Das Vertrauen in Kennedys Fähigkeiten, die amerikanische Wirtschaft aus ihren Schwierigkeiten herauszuführen, hat die Käufer zu bewegten Spekulationen angeregt. Auch die durch die Lockerung der Bestimmungen für Teilzahlungskredite verursachten besseren Ergebnisse in der Automobil- und Verbrauchsgüter-Industrie erwiesen sich als kurstreibende Faktoren. D. Sch.