Issgsiändey sinä in der Regel aa. Rohstoffes reiÄe Gebiete, die erschlossen werden sollen, wobei ihre Produktion erhöht, den Abnehmern besser zugänglich gemacht and den. Ländern selbst größere Erträge gesichert werden sollen. So heißt es in zahllosen Denkschriften. Die Praxis ist anders. Die Entwicklungsländer sind — vielfach aus politischen Gründen — Verwicklungsländer geworden. Seit Ende des Korea Krieges stehen die Rohstoffpreise unter dem Druck einer hochgezüchteten Überproduktion, der man nun mit Produktionsdrosselung an den Leib geht — was wiederum zur Folge hat, daß das Einkommen der Produktionsländer, das man erhöhen will, sinkt. Wo ist der Ausweg aus diesem drculos vitiosus! Ein "Comet 4" der British Overseas Airways Corporation setzte den Fragesteller auf seiner nach Sydney führenden "Kangaroo Route" in kurzen Intervallen ab und überließ es ihm, von Beirut im Libanon angefangen, auf seine Fragen an Ort und Stelle Antwort zu suchen. Ist der Libanon ein Entwicklungsland? Man hält ihn dafür. Aber man forscht vergebens, was eigentlich entwickelt werden soll; denn es handelt sich um eines der wenigen Gebiete in Asien, das keine Rohstoffe zu bieten hat, sondern als Transitland an ihrem Transport verdienen will. Allein mit den Zwiebeln, Häuten und Tabak, die es ausführt, kann es seine Handels- und Zahlungsbilanz nicht ausgleichen; darum schaltet es sich in den öl- und Goldhandel ein — beides kann unter den heutigen Verhältnissen wohl kaum als entwicklungsfähig gelten .

Im "Comet", der das nächste Entwicklungsund Rohstoffland Pakistan anflog, hatte unser Nachbar, ein Stahlindustrieller aus Philadelphia, "Rohstoff Sorgen" — nicht in Stahl, sondern in Gold. Er war einer von jenen Amerikanern, die ihren Auslandsbesitz in Gold bis zum I Juni an das amerikanische Schatzamt abzuführen haben. Er wollte es nicht glauben, daß Gold von einem Edelmetall zu, einem bloßen Rohstoff degradiert werden könnte, der ausschließlich zur internationalen Verrechnung zwischen Zentralbanken dienen soll.

Die Radar Instrumente zeigten an, daß der "Comet" in die heiße Atmosphäre über der syrischen Wüste und damit in eines der gefährdetsten Rohstoffgebiete der Welt — die Erdölländer des Mittleren Ostens - eingeflogen war. Auf dem bläulich schimmernden Schirm zeichnete sich die Ölleitung ab, die von Dhahran nach Sidon am Bahrein am Persischen Golf Bnd 1K der Ferne die des persischen Äb&dtin auf, wo vor bald zehn jähren die mittelöstliche Öl Revolution gegen die großen Konzerne ausgebrochen war. Sie ist noch nicht beendet; aber ihre Ziele haben sich verschoben.

Das Rohstoffproblem Öl sieht heute anders aus als nach dem Korea Krieg und sogar nach der Suez Krise. Die stürmische Entwicklung in den ölländern von der Sahara bis nach Indonesien hat es fertiggebracht, daß einer ansehnlich gebliebenen Nachfrage ein Überangebot infolge Überproduktion gegenübersteht, so daß die Entwicklungsländer auch auf diesem Gebiet die Produktion drosseln müssen, um keine Preispanik entstehen zu lassen. Der in den westlichen Verbrauchsgebieten bereits entstandene Konkurrenzkampf wird durch das von Monat zu Monat stärker nach dem Westen fließende russische Öl gefördert, wie denn die Sowjetunion überall das Rohstoffproblem — besser gesagt, das Problem der Rohstoffüberschüsse — für ihre Zwecke ausnützt: Sie gießt öl in das Feuer.

Später, in Karachi, in Delhi und in Colombo hört man, mit welchen Mitteln die Sowjetunion öl in diese Länder pumpt. In Ceylon will sie in Zukunft die westlichen ölpreise jeweils um 25 Prozent unterbieten, und darum bereitet die dortige Regierung bereits ein Gesetz vor, mit dem sie die in Ceylon arbeitenden westlichen Konzerne jederzeit enteignen kann. Dieses Gebiet des Kalten ölkriegs reicht in gerader Flugroute (ohne die Abzweigungen, die der "Comet" bald nach links, bald nach rechts nach anderen Entwicklungsländern macht) von der libanesischen Mittelmeerküste rund 7000 Kilometer über Pakistan und Indien bis an die Inseln im malayischen Archipel. Will man noch das nord afrikanische ölgebiet mit der Sahara einschließen, dann ist auf einer Strecke von 10 000 Kilometern Entwicklungsland mit ölhaltigen Verwicklungs Bazillen bedeckt. Etwas anders sieht es in Pakistan und Indien aus. Die Aufnahmekapazität dieser Länder mit ihren rund 500 Millionen Menschen ist so groß, daß sie — entsprechend industrialisiert — ihre Rohstoffe zu einem bedeutenden Teil selbst verwenden könnten. Jute, Tee, "Wolle, die ausgeführt werden, haben hinreichende Nachfrage auf den Weltmärkten; diese Länder gehören zu den wenigen Entwicklungsgebieten, in denen Produktionsdrosselung noch nicht als einziger Ausweg vor einem Slump angesehen werden muß. Hemisphäre und m Ägypten ein Überschußprodukt ist, wird diesen Ländern von Burma und Hongkong als Garn abgenommen und von dort aus in billigen Fertigwaren auf die Weltmärkte gebracht. Es gibt hier aber auch schon exportfähige Textilbetriebe, die den Westen direkt beliefern.

Die westliche Textilindustrie sieht diese Konkurrenz zwar mit schiefen Augen an; aber daran wird sich nichts ändern lassen: Wenn die Entwicklungsländer sich wirklich entwickeln sollen, dann müssen sie industrialisiert werden. Und sind sie industrialisiert, dann werden sie allmählich exportbewußt und damit zur Konkurrenz für jene Länder, die ihre Entwicklung auf ihr Programm geschrieben haben und für sie Milliarden ausgeben. Oder wäre etwa die Methode der Sowjetunion vorzuziehen, die den Ägyptern die Überschuß Baumwolle billig im Kompensationsweg abnimmt, um sie zu einem noch niedrigeren Preis mit Verlust in westeuropäischen Häfen zu verkaufen? Das fliegende Hotel der BOAC landet in dem Gebiet eines anderen umkämpften Rohstoffes — m Kuala Lumpur bei den Gummi Plantagen von Malaya. Von den Vereinigten Staaten ausgehend hat das synthetische Produkt dem Natur Kautschuk einen Markt nach dem anderen streitig gemacht. Die Produktion wird von Zeit zu Zeit "dirigiert", also gedrosselt. Auf der KautschukBörse im nahen Singapur hört man, wie der Preis je nach dem Ausmaß russischer und chinesischer Käufe schwankt und wie Preisstürze das politische Klima beeinflusen. Rußland kauft beträchtliche Mengen. China (mit seiner Hungersnot) kauft Gummi in Ceylon und liefert dafür — Reis. Der Sprung von Singapur nach dem tropischen Darwin im nördlichen Zipfel Australiens ist kurz. Er führt in ein Rohstoff Zentrum besonderer Art, über dessen Existenz man erst in der Nachkriegszeit Näheres erfahren hat und das trotz seiner Jugend schon der Überrpoduktion verfallen ist. Nicht weit von Darwin liegt im Rum Jungle die Hauptproduktion für australisches Uran. Die Käufer — die staatlichen Atomenergie Behörden in den Vereinigten Staaten und Großbritannien — haben ihre Kontrakte mit den Gruben zwar bis 1970 verlängert, aber die Bezugsmengen nicht erhöht. Das heißt, die Produktion wird "gestreckt", um nicht eingestellt werden zu müssen. Das heißt, man hat vorläufig genug Uran für strategische Zwecke. Und von dem Bedarf für friedliche Zwecke kann die Uran Produktion heute noch nicht leben.

Es ist ein etwas dunkles Bild, das sich dem Reisenden bei einer Stippvisite in den Rohstofflänrungen gezogen werden. Ordnung au den Rohstoffmärkten ist nur durch eine internationale Regelung der Produktion und des Absatzes zu schaffen. Ansätze dazu bestehen bereits; es gibt internationale Organisationen für "Weizen, Kaffee, Zucker, Zinn. Die Erfolge sind nicht immer überzeugend, aber allein die Existenz dieser Organisationen hat manche Krise mildern können. F ]. Weale