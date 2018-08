Inhalt Seite 1 — Sihanuks umgekehrte Hallstein-Doktrin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sanfter Druck der Kambodschaner: Bonn soll für Nichtanerkennung der Zone zahlen

E.V., Phnom Penh, im Februar Ostberlin wird in Kürze in Kambodscha eine Wirtschaftsmission errichten. In einem Interview erklärte Prinz Sihanuk, der Staatschef von Kambodscha, daß sein Land gut Freund mit allen Deutschen sein möchte. Es sei nach wie vor die Politik seines Landes, keine diplomatischen Bezie-Bonn vorgeschlagen in Phnom Penh ein General konsulat zu eröffnen oder aber einen diplomatischen Beobachter dorthin zu entsenden. Bonn habe jedoch die Garantie verlangt, daß er Ostberlin nicht die gleichen Rechte einräume. Er sei nicht bereit, eine solche Garantie zu geben.

Bonn stehe ihm zwar näher als etwa Ostberlin, sagte Sihanuk weiter, er schätze deutsche Waren und deutsche Technik außerordentlich und habe auch schon mehrere Delegationen zu Wirtschaftsverhandlungen nach Bonn geschickt. Leider habe aber bisher nur Ostberlin auf Handelswünsche reagiert. Ostberlin sei an der Errichtung einer Handelsmission und eventuell eines Generalkonsulates sehr interessiert; es hätte auch nichts dagegen einzuwenden, daß Bonn eine ähnliche Vertretung errichte. „Glauben Sie mir, die Ostdeutschen werden bald hier sein“, schloß Prinz Sihanuk.

Unser Bonner Korrespondent gibt nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt folgende Darstellung zu den Behauptungen des Staatschefs und Ministerpräsidenten von Kambodscha:

Ein Teil der in dem Interview aufgestellten Behauptungen trifft nicht zu. So sind nicht mehrere Delegationen aus Kambodscha zu Wirtschaftsverhandlungen nach Bonn gekommen, sondern nur eine einzige. Deren Besuch war nicht erfolglos. Es wurde Anfang August 1960 ein Handelsvertrag abgeschlossen und ratifiziert. Auch ein Abkommen über technische Hilfeleistung der Bundesrepublik an Kambodscha wurde vereinbart. Erst später folgte die Sowjetzone mit einem Handelsvertrag.

Zu der Behauptung, daß bisher nur Pankow auf Handelswünsche Sihanuks reagiert habe, stellt man in Bonn fest, daß der Handel der Bundesrepublik mit Kambodscha ein Vielfaches dessen ausmache, was die Sowjetzone liefert. Der bisherige Handelsumsatz der Bundesrepublik mit Kambodscha wird auf 4 bis 5 Millionen DM geschätzt, der Pankows dürfte nicht viel mehr als ein Zehntel davon betragen.

Am Dienstag verhandelte der Gesandte Bolze in Paris mit den Vertretern Kambodschas über eine Erweiterung des Handelsverkehrs. Die Bundesrepublik bot dabei die komplette Einrichtung einer Gewerbeschule, ein Sägewerk und an die 50 Eisenbahnwaggons als Geschenk an. Sie zeigte sich ferner bereit, die These Kambodschas zu akzeptieren, daß es keine diplomatischen Beziehungen mit geteilten Staaten aufnehmen wolle. Das setze aber voraus, so erklärt man an zuständiger Stelle in Bonn, daß Kambodscha weder mit Pankow noch mit Bonn diplomatische Beziehungen aufnehme. Auch auf die Errichtung eines Generalkonsulats würde die Bundesrepublik Deutschland verzichten, wenn Kambodscha zuließe, daß die „DDR“ dort ein Generalkonsulat, errichtet.