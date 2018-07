Inhalt Seite 1 — So kann es nicht weitergehen – so geht es weiter Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Donau

Landgerichtsrat Helmut Donau, Dr. jur., Richter in Freiburg, erklärte in der vorangegangenen Folge dieser Serie, wie die Vorlesungseinteilung unserer Universitäten die Studenten zum „Schein-Studium“ drängt – zum Studium um der Scheine willen einerseits, zum Repetitor andererseits. Heute behandelt er die Fragen der juristischen Examina mit einem Exkurs über die Geringschätzung der deutschen Sprache, wobei die Juristen sicher nicht die einzigen, aber allem Anschein nach eben doch die größten Sünder sind.

Kaum fängt nach einigen Semestern das eigentliche Studium an, so muß der Studiosus juris ans ~~~~ denken ~~~~~ viel Selbstvertrauen und eine gute Portion Leichtsinn dazu, in diesem Stadium dem Sog des Repetitors zu entgehen. Die „unbewältigte Vergangenheit“ der Anfangssemester beginnt zu drücken (das muß also schnellstens nachgeholt werden!); man fühlt sich ganz und gar nicht firm in der juristischen Denkmethode (also muß wenigstens eine handfeste Routine im Lösen möglichst vieler Fälle erworben werden); man hat gehört, daß Herr Dr. Z ausgezeichnete Kurse halte: alles Gründe, die den gewissenhaften Studenten veranlassen, sich nun zu Herrn Dr. Z zu begeben – das ist man sich und seinen zahlenden Eltern schuldig.

Wer aufs Examen zugeht, kann sich keine Extravaganzen mehr leisten. Man hört keine „examensfremden“ Vorlesungen mehr. Geht einer gar noch im sechsten Semester an eine „fremde“ Universität, so wird er als leichtsinnig oder verrückt angesehen.

Die Prüfung selber wird dann nicht von der Universität, sondern von einer Justizbehörde abgenommen, wobei freilich die Professoren der benachbarten Universität beteiligt werden – in Süddeutschland mehr, in Norddeutschland weniger. Solch staatliche Prüfung hat an sich manchen Vorteil: sie schaltet Vorurteile aus und läßt Schmeichelei und Heuchelei den Dozenten gegenüber weniger zum Zuge kommen (beliebt ist neuerdings die „Gesichtsmassage“: man setze sich in den letzten Tagen vorm „Mündlichen“ in die erste Reihe und lese dem vorbestimmten Prüfer jedes Wort vom Munde ab). Andererseits kann es leicht passieren, daß die beteiligten Praktiker gerade nach Dingen fragen, die Professor X nie gelesen hat, weil er mit seiner Vorlesung nie so weit kam.

Daß die Prüfungskommissionen in der Bewertung einen ungewöhnlich weiten Spielraum haben, ist nicht nur in der Juristerei so. Neben den zahlreichen Hauptfächern gibt es einen ganzen Katalog anderer, von denen sich noch unsere Großväter nichts träumen ließen und die der Examenskandidat „in den Grundzügen“ beherrschen soll.

Was sind „Grundzüge“? Sind es die Kapitelüberschriften oder die Steckenpferde des jeweiligen Prüfers? Man frage einen Börsenmakler, einen wirtschaftlich interessierten Rechtsphilosophen und den Vorsitzenden einer Kammer für Handelssachen, was sie sich unter „Grundzügen der Wirtschaftswissenschaft“ vorstellen!