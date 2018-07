Von Hanns Meenzen

Mit dem Gesetzentwurf über eine Zwangsversicherung der Rechtsanwälte ist für das Gemäuer der allgemeinen Staatsbürgerversorgung ein weiterer Stein bereitgelegt worden. Es hat innerhalb der Anwaltschaft nicht an leidenschaftlichen und bis zur persönlichen Verfeindung gehenden Auseinandersetzungen über die Form der Zwangsversicherung gefehlt, aber letztlich hat sich eine Mehrheit durchsetzen können, die für das Prinzip und die Formel der staatlichen Rentenversicherung eintritt. Es ist nicht zu bezweifeln, daß die laut Gesetzentwurf zu bildende Vertreterversammlung der Anwälte genauso entscheiden wird. Damit votiert ein innerhalb der freien Berufe einkommensmäßig zusammen mit den Ärzten relativ gutgestellter freier Berufsstand für die allgemeine Staatsbürgerversorgung.

1957 wurden die Weichen gestellt

Die Bundesregierung gefällt sich dabei in der Rolle des Wohltäters. Sie kann darauf hinweisen, daß sie nur auf Grund der Forderungen der freien Berufe selbst aktiv wird, daß diese selbst es also sind, die den Zwang wollen. Aber die maßgebenden Beamten im Bundesarbeitsministerium wissen nur zu gut, daß schon 1957 mit der Rentenreform die Weichen gestellt worden sind und seitdem der Zug zur Staatsbürgerversorgung unaufhaltsam weiterrollt.

Staatsgarantie, Staatszuschuß, staatlich garantierte Dynamik, das scheinen verlockende Aussichten zu sein; es fällt schwer, sich ihnen zu entziehen. So lange zumindest, als nicht vor aller Augen deutlich geworden ist, wie kostspielig die staatliche Versicherung tatsächlich ist und noch werden wird. Außerdem geht die Rechnung der dynamischen, auf dem Umlagesystem basierenden Rentenformel nur auf, wenn von Jahr zu Jahr ein gleichbleibender Zugang von Neuversicherten vorhanden ist. Schrumpfende Berufsstände – zu denen die freien Berufe auf lange Sicht zu gehören scheinen – können ohne Überforderungen der nachwachsenden Generation dynamisch wachsende Umlagerenten nicht garantieren. Geschieht das aber im Rahmen eines Gesetzes, ist nach aller\ Erfahrung zu gegebener Zeit mit der Hilfe des Staates zu rechnen. Daß die Pläne der Rechtsanwälte von dieser Spekulation getragen sind, ist unverkennbar und wird auch offen zugegeben. Schlimmer ist, daß den Anwälten auch an einer exakten Kalkulation gar nicht gelegen zu sein scheint. Der Staat wird eines Tages schon weiterhelfen ...

Warum überhaupt Zwang?

Fragt man nach den Gründen, die die Rechtsanwälte überhaupt bewegen, einen Zwang zur Altersversorgung zu fordern, so wird auf die sogenannte „uralte Last“ hingewiesen, sowie auf die Neigung des Nachwuchses, die rechtzeitige Vorsorge zu vernachlässigen. Gemeinhin versteht man unter „uralter Last“ die unversorgten Ober-Siebzigjährigen und deren Hinterbliebene. Soweit ihre Schicksale nicht die Folge eigener Unterlassungssünden sind, wäre es längst Sache des Berufsstandes und des Staates gewesen, zu helfen. Für das ehemalige Gebiet der britischen Zone existiert denn auch eine Hilfskasse der Anwälte, die an rund 1000 hilfsbedürftige Personen etwa eine Million DM jährlich zahlt. Die Leistungen sind an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden und liegen unter den Fürsorgesätzen.