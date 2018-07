Im neuen Kraftfeld um Kennedy

Von Marion Gräfin Dönhoff

Washington, im Februar

Wer in diesen Tagen nach Washington kommt und sich bemüht, das politische Klima zu wittern, stellt mit Erstaunen fest: Amerika ist wie verwandelt, wie aus langjährigem Bann erlöst. Nicht, daß das amerikanische Volk in den Jahren zuvor inaktiv gewesen wäre. Nein, viele Hände haben sich geregt. Viel ist gearbeitet und geleistet worden. Aber über dem Zentrum der politischen Macht lag es wie ein Bann. Dort, wo Feuer aus der Nation hätte geschlagen werden müssen, wurde bürokratisch verwaltet. Dort, wo der Geist frei hätte schweifen, kritisch prüfen und immer wieder sondieren sollen, gab es nur ein bürokratisches Schaltwerk. Viele Begabungen, viele kritische Köpfe hatten sich unter solchen Umständen zurückgezogen. Und einer der großen Gelehrten dieses Landes sagte mir: "Die Vereinigten Staaten sind wie ein Geschäftsunternehmen verwaltet worden, kommerziell und efficient, aber ohne Inspiration!"

Heute wirkt die Regierung wie ein magnetisches Feld, das eine ungeahnte Anziehungskraft ausübt. Ein Beispiel: In vielen amerikanischen Colleges ist Kennedys Friedenskorps-Idee, welche die Jugend aufruft, in den unterentwickelten Gebieten Dienst zu tun, so begeistert aufgenommen worden, daß man dabei ist, eine eigene Organisation aufzubauen.

Gewandeltes Washington! Im Weißen Haus, wo bisher ein streng hierarchischer Apparat dafür sorgte, daß oben beim Präsidenten nur das ankam, was sorgfältig durch viele Filter gegangen war, hat heute eine ganze Anzahl von ökonomischen Sachverständigen, politischen Anregern und militärischen Experten ständig direkten Zugang zum Regierungschef. Statt der "grauen Eminenz" des Präsidenten, wie Sherman Adams es war, wurde ein offizielles Kollektiv von Beratern einberufen. Neben diesem Stab ständiger Mitarbeiter gibt es Gruppen von Professoren, Gewerkschaftsführern, Geschäftsleuten und Privatpersonen, die auf höchst unorthodoxe Weise zusammengestellt wurden und zu bestimmten wirtschaftspolitischen oder sozialen Maßnahmen gehört werden. Allerorten sind Untersuchungen über handelspolitische Fragen und Währungsprobleme in Arbeit, allenthalben wird der Sachverstand mobilisiert. Jeder Stein wird umgedreht, um zu sehen, was darunter ist, alles von neuem überprüft und durchdacht. Politik als geistige Kategorie aufzufassen – dies Abenteuer hat die schöpferischen Kräfte in Bann geschlagen. Und so entstehen denn "Politiker neuen Typs".

Soweit man es wagen kann zu generalisieren, lassen sich vielleicht folgende Stichworte anmerken: Ihr Humor hat ernste Töne, man gibt sich leise und trumpft nicht auf, man ist intellektuell, aber fern von Zynismus. Die jungen Leute, die heute überall an den verantwortlichen Stellen sitzen, sind zwar skeptisch, aber von menschlicher Wärme. Und sie lieben ihre Arbeit.