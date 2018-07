Alle, die den begeisterungsfähigen und begeisternden Gelehrten noch kannten, der Los und Tadel gerecht und ohne Zurückhaltung historischen Gestalten, Zeitgenossen und Schulen spendete, werden es Hermann Bengtson danker, daß er für die Herausgabe von

Ernst Kornemann: „Tiberius“; W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; 282 S., 24,– DM

gesorgt hat, obwohl 14 Jahre seit dem Tode des Verfassers verstrichen sind.

Unverändert blieb der ursprüngliche Wortlaut Hatto Schmitt, der Assistent des Herausgebers, unterzog sich der mühevollen Arbeit, die gesamte Literatur, die nach Kornemanns Tod (am 4. Dezember 1946) erschienen ist oder die dieser wegen des Krieges nicht mehr gesehen hatte, in Anmerkungen und in einem „Bibliographischen Nachwort“ zu verwerten. Bedauerlich aber bleibt es, daß Kornemann, Verfasser der zu Recht viel ge-

lesenen „Römischen Geschichte“ und viler ander rer Bücher, sein größtes Anliegen nicht mehr selber vortragen konnte. Seit Jahrzehnten, so wissen Schüler und Freunde zu berichten, bemühte er sich um ein neues, gerechteres Tiberius-Bild. Noch während des Wintersemesters 1946 hielt er vom Krankenbett aus einem kleinen Kreis von frierenden und hungernden, aber aufnahmebereiten und diskutierfreudigen Studenten in München eine Seminarübung über Tiberius, den zweiten princeps des Römerreiches, in dessen Regierungszeit das Wirken Christi im fernen, doch zum Reich gehörenden Palästina fiel. Für die, die dabei waren, bleibt es eine erschütternde Erinnerung, wie Kornemann, den die Körperkräfte zusehends verließen, noch wenige Tage vor seinem Tode mit ungeminderter geistiger Energie über das menschliche Problem des Tiberius sprach, der den – Widerspruch zwischen seinem Wollen und der Realität, seinem „schwierigen Charakter“ und der Umwelt nicht auflösen konnte.

Tiberius, dem hervorragenden Feldherrn, dem pflichtbewußten und fähigen Staatslenker, waren auf Grund seiner mangelnden Kontaktfähigkeit menschliche Erfolge versagt. Daran mußten manche seiner staatsmännischen Taten scheitern, vor allem aber mußte dies das Bild trüben, das sich die Mit- und Nachwelt von ihm machte. Seine Menschenverachtung, die ein kriecherischer, dekadenter Senat und ein heruntergekommener städtischer Pöbel herausgefordert hatten, ließ ihn als Despoten erscheinen; Ereignisse und Taten seiner Umgebung, denen er nicht wehrte, verstärkten seinen Ruf als grausames Ungeheuer. So gut des Tiberius Außenpolitik und die Verwaltung der Provinzen war, in Rom und dessen innenpolitischen Verhältnissen versagte er.

Die charakterlichen Schwierigkeiten des Tiberius schildert Kornemann so: „Zum führenden Staatsmann in der Innenpolitik fehlten Tiberius die wichtigsten Eigenschaften: die starken Nerven, das Vertrauen in die eigene Kraft und das eigene Können, endlich die Hoffnungsfreudigkeit und der Optimismus, alles Eigenschaften, die wir mit Tiberius immer wieder an Augustus bewundern.“ Vielleicht dürfen wir noch hinzufügen, Tiberius war zu klug, um sich immer seiner Entscheidungen sicher zu sein; so zögerte er oft, zog sich zurück und überließ gelegentlich anderen, weniger skrupulösen das letzte Wort.