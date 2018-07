Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg geht einen neuen Weg

Die Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg hat eine auf dem Sparkassengebiet wichtige Neuerung eingeführt. Sie sucht den Übergang zu einem konstanten Hypothekenzins. Bislang wurde mit der Zinsgleitklausel gearbeitet, d. h. der Hypothekenzins wurde der Zinsbewegung auf dem Kapitalmarkt angepaßt. Dadurch war die Sparkasse in der Lage, höhere Habenzinsen auf die Hypothekennehmer abzuwälzen. Hypothekenbanken pflegen dagegen ihre Hypotheken zu festen Sätzen abzuschließen, was für den Hypothekennehmer, wenn sein Darlehen hochverzinst werden muß, nicht immer vorteilhaft ist. Was aber seine Rentabilitätsrechnung erleichtert, denn er hat es mit konstanten Größen zu tun. Dem will nun das Hamburger Institut nacheifern. Es will für neu abzuschließende Hypotheken für (wahrscheinlich) 10 Jahre auf die Anwendung der Zinsgleitklausel verzichten. Nach Ablauf dieses Zeitraums soll dann geprüft werden, ob eine Neufestsetzung des Hypothekenzinses notwendig ist. Seit dem 20. Januar verlangt das Institut für 1. Hypotheken einen Zins von 6,5 vH. Es hatte ihn im vergangenen Monat um 1 vH gesenkt.

Die Neue Sparcasse rechnet in diesem Jahr mit einer sprunghaften Aufwärtsentwicklung des Hypothekengeschäfts, das im vergangenen Jahr durch die wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt stagniert hatte. Die Summe der Hypothekenzusagen lag 1960 mit 44,5 Mill. um etwa 14 Mill. unter der des Jahres 1959. Übrigens war der Rückfluß ausgeliehener Hypothekengelder bemerkenswert. Dem Tilgungssoll von rund 3,4 Mill. DM standen tatsächliche Rückzahlungen von rund 10,5 Mill. gegenüber. Dabei entfiel der größte Teil auf Einzel- und Reihenhäuser. Der Wunsch der Besitzer, möglichst schnell schuldenfrei zu sein, ist also nach wie vor groß. Die vorzeitige Tilgung spricht außerdem für die relativ günstige finanzielle Situation der Bauherren.

Die Fähigkeit, Hypotheken zu gewähren, hängt in erster Linie vom Sparaufkommen ab. Dabei ist festzustellen, daß das Sparaufkommen 1960 nicht mehr größer war als in 1959 – und das trotz des gestiegenen Masseneinkommens. Die Sparkasse spricht in ihrem Geschäftsbericht von einer größeren Verbrauchsneigung der Bevölkerung. Daneben hätten sicherlich auch andere Anlageformen das Interesse der Sparer gefunden. In diesem Zusammenhang betonte Direktor Karl Müller ausdrücklich, daß bei seinem Institut das Interesse für VW-Aktien durch die Borgward-Krise in keiner Weise geringer geworden sei. Eine derartige Behauptung war kürzlich von einer Sparkassenpersönlichkeit in Hannover aufgestellt worden.

Zum Schluß ein paar Zahlen, die einen Überblick über die Größe und Entwicklung des Hamburger Instituts vermitteln: Die Bilanzsumme ist am 31. 12. 60 um 16,9 (14,3) vH auf 827,8 Mill. DM gestiegen. Der Gesamteinlagenbestand betrug 758,9 Mill. DM, das sind 17,17 vH mehr als im Vorjahr, davon Spareinlagen 614,4 Mill. (+ 16,85 vH). Die Ausleihungen machten 128,09 Mill. DM aus, das sind 61,15 vH mehr als 1959. Der Hypothekenbesland stieg um 12,95 vH auf 301 Mill. DM. Der Gewinn von rund 5 Mill. DM wird der Sicherheitsrücklage zugeführt, die bei der Sparkasse das Eigenkapital ersetzt. Sie beträgt dann 42,5 Mill. Das sind 5,6 vH der Gesamteinlagen bzw. 5,1 vH der Bilanzsumme. K. W.