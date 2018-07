Eigentlich Hätte man den Aktionären der größten deutschen Stahlhandelsgesellschaft, der aus den Vereinigten Stahlwerken hervorgegangenen Handelsunion AG in Düsseldorf, auch für das Geschäftsjahr 1959/60 (30. 9.) eine Umsatzschrumpfung wünschen können. In den beiden vorhergehenden Geschäftsjahren nämlich hatte das Unternehmen die Dividende bei jeweils sinkenden Umsatzzahlen erhöht. Nun, diesmal war es umgekehrt, der Umsatz stieg um 25 vH von 1,76 auf 2,2 Mrd. DM, und der Hauptversammlung am 24. März wird – man ist versucht, hier ein „Dennoch“ einzufügen – eine auf 16 (15) vH erhöhte Dividende auf 46 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen.

Auf den ersten Blick ist das keine sehr günstige Relation. Eine Steigerung des Umsatzes um 25 vH auf der einen Seite, eine Zunahme der Dividende um knapp 7 vH auf der anderen, das ist beinahe genauso ein Widerspruch wie die steigenden Dividenden bei schrumpfenden Umsätzen in den Vorjahren. Aber, so erläutert die Verwaltung, die rechnerischen Gewinne aus dem größeren Geschäftsvolumen sind durch steigende Personalkosten – 71,8 gegen 59,8 Mill. DM – und kleinere Gewinnmargen aufgezehrt worden. So verblieb ein steuerlicher Gewinn von reichlich 19 (20,6) Mill. DM, von dem nach Abzug von 7,6 (8,1) Mill. DM Körperschaftsteuer in der Tat nicht viel mehr übrigbleibt als die 7,28 (7,05) Millionen DM Jahresgewinn.

So kann die Verwaltung wieder erklären, daß sie das Ergebnis vollständig an die Aktionäre ausgeschüttet,naturgemäß nach Vornahme der ihr notwendig scheinenden Rückstellungen und Wertberichtigungen. Diese Ausschüttungspolitik wurde durch einen Vorgang untermauert, der das Zahlenwerk für 1959/60 beherrscht: die Handelsunion hat die Reserven der Tochtergesellschaften bei sich konzentriert und damit die Rücklagen um rund 50 Mill. DM aufgestockt. Dazu wird erläutert, daß 20,84 Mill. DM davon Rücklagen aus der Zeit vor Gründung der Gesellschaft im Jahre 1954 sind, 14,46 Mill. DM aus im wesentlichen vororganschaftlich versteuerten Rückstellungen stammen, während es sich bei weiteren 8,08 Mill. DM um bisher bei den Töchtern geführte Rückstellungen für Risiken aus der Abwicklung der ehemaligen Vereinigte Stahlwerke handelt und nur 6 Mill. DM der vereinnahmten Preisdifferenzrücklagen in Höhe von 9,94 Mill. DM nach der Gründung gebildet worden sind.

Mit dieser Erklärung glaubt die Verwaltung gleichzeitig eine Antwort auf die immer wieder auftauchende Frage nach Berichtigungsaktien gegeben zu haben: sie hält sie für überflüssig, weil sie etwa bei einer Verdoppelung des Grundkapitals – die bei nunmehr 77,1 (27,05) Mill. DM Rücklagen durchaus möglich wäre – nichts anderes machen könnte als die Dividende zu halbieren. Damit ist die schon im Vorjahr vertretene Auffassung erneut unterstrichen worden. Man sollte im übrigen nicht vergessen, daß die ungeklärten Fragen nach dem endgültigen Verbleib der Handelsunion-Aktien jeder Veränderung des Kapitals im Wege steht. Die August Thyssen-Hütte AG hat bekanntlich bei der Hohen Behörde der Montan-Union beantragt, ihr den Mehrheitserwerb bei der Handelsunion zu genehmigen. Sie hält schon jetzt 1/4des Grundkapitals, ein weiteres Viertel liegt bei Phoenix-Rheinrohr und schließlich ist vor wenigen Wochen die letzte der drei Schachtelbeteiligungen, von den Rheinstahl-Werken, Essen, an einen noch unbekannten und ungenannten Erwerber veräußert worden, von dem man jetzt nicht zu Unrecht vermutet, daß er die Beteiligung nur transitorisch für die Thyssen-Hütte hält. Die Beziehung zu Rheinstahl, so versichert man bei der Handelsunion, würde von dem Paketwechsel nicht berührt.

In den einzelnen Sparten des Geschäfts veilief die Entwicklung unterschiedlich. Über den durchschnittlichen Zuwachs von 25 vH hinaus, nahm der Schrottumsatz um 30 vH zu. Die Walzeisen und Röhrenexporte stiegen dagegen dem Worte nach nur um 22 vH; der Menge nach sogar nur um 15 vH, während die Stahltonnage in England um 18 vH zunahm. Insgesamt gesehen, ist das Unternehmen durchaus zufrieden. Die Umsätze entwickeln sich gegenwärtig nach einer vorwiegend saisonbedingten Abschwächung in den ersten Monaten des Geschäftsjahres wieder nach oben, wenn auch der Wettbewerb unvermindert anhält.

Aus der konsolidierten Bilanz ist zu ersehen, daß das Anlagevermögen nach (Mill. DM) 15,45 (12,13) und 11,18 (10,55) Abschreibungen auf 93,56 (89,80) zugenommen haben, damit allerdings weit weniger stark als das von Umsatz abhängige kurzfristige Umlaufvermögen, das mit 506,44 (439,72) erscheint. Dagegen stiegen die Rücklagen auf 91,04 (58,72), während die Rückstellungen nur roch mit 68,15 (74,43) erscheinen. Immerhin sind damit die langfristigen Mittel überproportional gestiegen, so daß die kurzfristigen Schulden weniger stark als das Umlaufvermögen von 403,30 (350,11) zunahmen. – er