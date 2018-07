500 Spätheimkehrer warfen noch immer vergeblich auf ihre Entschädigung

HPB, Hamburg

Martin P. ist kein Shylock und kein Michael Kohlhaas sondern ein ruhiger, umgänglicher Mann – aber wenn er auf „seine Sache“ zu sprechen kommt, wird er beredt. Er kann nicht verstehen, warum er nicht als Heimkehrer gilt, obwohl er in Gefangenschaft war, und warum ihm kein Lastenausgleich gezahlt werden kann, obwohl er im Osten sein Hab und Gut verloren hat. Zwar weiß er, daß ihm nach dem Text des Gesetzes nicht zu helfen ist – aber er meint, sein Recht sei gut begründet, auch wenn er nach den Paragraphen keinen Anspruch darauf habe. Martin P. ist ein Opfer des gesetzgeberischen Schumarismus – freilichen nicht er allein.

Bei Kriegsende wurde P. auf Rhodos gefangengenommen und kam in ein Lager die englische in Ägypten. Anfang 1948 machte die englische Lagerverwaltung den deutschen POW’s das Angebot, sich als Zivilangestellte für Aufbauarbeiten in der Cyrenaika zu verpflichten. Die Bedingungen waren keineswegs rosig. Brot und Fleisch dienten grammweise zugeteilt, als Unterkunft dienten Zelte, die Bezahlung war dürftig. Trotzdem drängten sich die deutschen Gefangenen, des Lagerlebens überdrüssig, zu dieser Arbeit. Ein Ver-Herr Dr. damaligen Arbeitsverwaltung aus Lemgo, Herr Dr. Bues, empfahl die Vorträge mit die Engländern und hielt im Lager Vorträge über die traurigen Verhältnisse in Deutschland.

Arbeiter in der Cyrenaika

So gingen im August 1948 etwa 1500 Deutsche in die Cyrenaika, in jenes nordafrikanische Küstenland, das halbinselförmig aus der libyschen Wüste gegen das Mittelmeer vorspringt. Sie arbeiteten dort in allen Berufen. So schön die Landschaft ist – zufrieden war wohl keiner. Um die Arbeitsbedingungen entstand mehrfach Streit; die deutschen Behörden versuchten zu vermitteln, und einmal (1952) erschien sogar Herr Dr. Bues selbst in Bengasi und verhandelte deshalb mit den englischen Behörden.

Anfang des Jahres 1949 wurden viele der deutschen Gefangenen entlassen. P. aber und einige hundert andere schlossen einen neuen Vertrag und blieben in der Cyrenaika. Warum? Weil sie, die aus den deutschen Ostgebieten und der sowjetischen Zone stammten, in der Bundesrepublik keine Verwandten und Bekannten und daher auch kein Unterkommen hatten. P. zum Beispiel ist Pommer, seine Frau war in die Zone geflüchtet und warnte ihn davor, dorthin zurückzugehen.