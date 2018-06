Wie fragwürdig es auch um das bestellt sein mag, was man mit einem ebenso hilflosen wie anmaßenden Wort „Wiedergutmachung“ nennt – in den stilleren Bereichen unseres Daseins sind die Augenblicke echter Selbstbesinnung doch wohl häufiger, als man gemeinhin anzunehmen wagt, jedenfalls darf es als ein ermutigendes Zeichen gelten, daß ein sprödes, den Leser eher abweisendes Werk wie das Gertrud Kolmars, der Berliner Jüdin, die in einem hitlerschen Vernichtungslager von Staats wegen umgebracht wurde, so nachdrücklich an offenbar viele Herzen gerührt hat.