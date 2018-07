Daß es so viele Osterbräuche wie deutsche Landschaften gibt, ist schön und ein Zeichen von lebendiger Kultur. Daß es demnächst in Deutschland noch mehr verschiedene Schulsysteme als Osterbräuche geben wird, ist unschön und läßt auf Erstarrung schließen. Eingeführte und widerrufene Schulreformen jagen aneinander vorbei, je nachdem die Wahlen ausfallen. Der Schulseparatismus der Bundesländer nähert sich dem Zustand vor Gründung des Zollvereins. C. E. L.