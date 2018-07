Besucherschwund hat sich 1960 verlangsamt – Bewährter Gagenstop

Für die Filmwirtschaft, die sich seit Jahren mühsam der Konkurrenz des Bildschirms erwehrt, verlief das Jahr 1960 besser als erwartet. Der Besucherschwund hielt sich in verhältnismäßig engen Grenzen. Nach der 15prozentigen Einbuße im Jahre 1959, waren es 1960 nur noch sieben bis acht Prozent. In den Kinokassen hat der Besucherrückgang die Einnahmen allerdings nur um etwa 5 vH geschmälert, da sich der durchschnittliche Eintrittspreis weiter von 1,37 DM auf 1,42 DM erhöhte. Der Bruttoumsatz der rund 6000 Filmtheater in der Bundesrepublik und Westberlin dürfte danach 1960 etwa 850 Millionen DM gegenüber 905 Millionen DM im Jahr zuvor erreicht haben. Der Verband der deutschen Filmproduzenten betrachtet das vergleichsweise günstige Einspielergebnis des Jahres 1960 allerdings nur als eine Atempause. Man sagt dort, daß dem Film unerwartet die Verwirrung über den Start des zweiten Fernsehprogramms zugute kam.

In einem Punkte hat das Jahr 1960 die Filmwirtschaft jedoch ohne Einschränkung einen Schritt nach vorne gebracht: der Gagenstop, im Februar vergangenen Jahres von Produzenten und Verleihern beschlossen, hat sich gut bewährt. Die Produktion spart dank dieser Selbsthilfe pro Streifen etwa 100 000 DM. Was dies bedeutet, ist daran zu ermessen, daß die Produktion eines Durchschnittsfilms etwas mehr als eine Million DM kostet.

Daß der Gagenstop so rasch zu Buche schlug, ist allerdings weniger der Begrenzung der Höchstgagen auf 100 000 DM zu danken. Die Einsparung erfolgt offenbar auf der „mittleren Ebene“, bei Gagen von 30 000 DM und mehr. In der Gagenliste des Produzentenverbandes sind alle Darsteller enthalten, deren Gage im Februar 1960 bei 30 000 DM und darüber lag. Auf diese Weise wurde für jeden Schauspieler zunächst einmal der „Marktwert“ ermittelt. Über Neueinstufungen entscheidet eine Gagenkommission, die sich wiederum an den Einnahmen in der Kinokasse orientiert. Sprünge von 20 000 auf 100 000 DM, noch vor wenigen Jahren keine Seltenheit, sind dadurch praktisch ausgeschlossen. Der „Weg nach oben“ führt nur über die Kasse. – Wenn es auch nicht in allen Fällen befriedigen mag, daß allein die Kinokasse über die Qualität eines Schauspielers entscheidet. Dem Zugriff der Gagenkommission kann sich allenfalls die „internationale Spitze“ entziehen, und zwar über die Gewinnbeteiligung. lz