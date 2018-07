Inhalt Seite 1 — Boykott des Abiturs Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. K., Paris

Über Frankreichs Wirtschaft ballt sich eine dicke Gewitterwolke zusammen. Gehälter und Löhne sind wieder einmal Gegenstand eines scharfen Konfliktes zwischen Regierung und Staatsangestellten geworden, und dieser Konflikt droht sich in kurzer Zeit auch auf die Privatindustrie auszudehnen.

Die unmittelbare Ursache dieses Konfliktes ist der von niemandem bestrittene Rückstand, den die Gehälter und Löhne der Beamten seit der letzten Währungsoperation im Dezember 1958 genommen haben. Die Beamtengehälter sind im Verlaufe des Jahres 1960 um etwas über 3 vH, die Löhne in der Privatindustrie in der gleichen Zeit aber um durchschnittlich 6 vH, in manchen besonders leistungsfähigen Industriezweigen bis zu 10 vH und gar 12 vH gestiegen. Die Kaufkraft der Beamten hat, wie selbst offizielle Untersuchungen zugeben, das bisherige Nachkriegshöchstniveau vom Sommer 1957 noch nicht wieder erreicht, während in der Privatindustrie dieses Niveau Ende 1960 zum mindesten wieder erreicht, in vielen Zweigen sogar überschritten wurde.

Die Beamten sind daher unzufrieden und sie haben ihrem Unmut vor einigen Wochen in einem 24stündigen Warnstreik Luft verschafft. Sie haben mit weiteren Streikbewegungen gedroht, falls die Regierung ihren Lohnplan nicht revidiere. Dieser bereits im letzten Jahr ausgearbeitete Plan sah Lohnerhöhungen zum 1. März und 1. September um 2 bezw. 3 vH vor. Die Beamten fordern eine vom 1. Januar 1960 rückwirkende Lohnerhöhung um 5 vH, ferner die effektive Einführung der Vierzig-Stunden-Woche ohne Lohnkürzung (gegenwärtig beträgt die Arbeitszeit zwischen 45 und 48 Stunden), zwei aufeinanderfolgende arbeitsfreie Tage und eine Mindestentlohnung von 500 NF für jeden Beamten. Die Gehälter Betragen z. Z. 350 NF und sogar weniger pro Monat.

Ein zweites, ebenfalls von niemandem bestrittenes Argument wird von den Beamten vorgebracht: Der Unterschied zwischen Staats- und Industriegehältern bezw. Löhnen hat sich nämlich im Verlaufe der letzten Jahre, und nicht erst seit der Franc-Sanierung, so verstärkt, daßder Staat Mühe hat, neue Kräfte, insbesondere das für die wissenschaftliche und technische Entwicklung des Landes benötigte Personal anzuwerben. Die Schul- und Postverwaltungen leiden besonders stark unter dieser „Deklassierung“ der Beamtenschaft gegenüber den Beschäftigten in der Ir.dustrie.

Die Lehrer, vom einfachen Schullehrer bis zum Gymnasialprofessor, haben schon mehrmals mit kurzen Warnstreiks ihren Unwillen zum Ausdruck gebracht. Sie haben nun beschlossen, die diesjährigen Abschlußprüfungen, einschließlich des Abituriums, das in Frankreich „Bac“ genannt wird, zu boykottieren, d. h. keinerlei Prüfungen vorzunehmen. Welche Katastrophe das für die Schuljugend, insbesondere die Abiturienten, bedeuten würde, ist unschwer zu erraten. Ein solcher Streik würde einmalig in der französischen Schulgeschichte sein. Für den Schulunterricht fehlen gegenwärtig Tausende von Lehrern. In den Pariser Gymnasien haben selbst die höchsten Schulklassen noch 40 und mehr Schüler. Es werden daher nicht nur mehr Lehrkräfte, sondern auch mehr Schulraum benötigt. Aus den gleichen Gründen ist in Frankreich auch die technische und wissenschaftliche Ausbildung stark zurückgefallen. Frankreich braucht gegenwärtig doppelt so viele Ingenieure, als es auszubilden vermag.

Premierminister Debré war wenig glücklich beraten, als er dieser Tage das Problem „umzudrehen“ versuchte, indem er in einem Brief an den Dachverband der französischen Industrieverbände, (das französische „Patronat“) die mißliche finanzielle Lage der Beamten damit zu erklären versuchte, daß daran nicht der Staat schuld sei, sondern die Privatindustrie, die die Industrielöhne zu leichtfertig emporschießen ließ. Debré forderte gleichzeitig das Patronat auf, dafür Sorge zu tragen, daß die Privatlöhne im laufenden Jahr um nicht mehr als durchschnittlich 4 vH erhöht werden, wobei er die Frage im ungewissen ließ, ob diese Erhöhung sich auf den Nominal- oder den Reallohn beziehen soll.