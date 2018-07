Helmut Käutner und Erica Balquè präsentieren ihre neueste Filmschöpfung, so ist der Film „Zu jung für die Liebe?“ angekündigt worden. Man kann ihn als Beispiel nehmen: Er ist Kinounterhaltung mit Ambition, an der die Misere deutschen Leinwand-Durchschnitts ersichtlich wird. Er ist dem Charakter, dem Gehalt nach zutiefst unehrlich. Und was das Schlimme dabei ist: Helmut Käutner hat ihn zu verantworten. Er zeichnet für die nicht näher umrissene „künstlerische Oberleitung“; die Regie führte zum erstenmal seine Frau Erica Balquè, erkennbar bemüht um die Führung einer Vielzahl frischer junger Leute, die gleich ihr im Atelier debütierten. Doch das prägt sich nicht ein. Man behält vielmehr den Eindruck eines sehr verkorksten Drehbuchs, das Käutner akzeptiert hat. Gleich, aus welchen Gründen. Er gab seinen Namen her und begnügte sich nicht mit der Rolle eines Rechtsanwalts mit Herz für die Jugend.

Diese Jugend wurde von den Autoren des Buches (nach einer Idee von Helga von Wangenheim, geschrieben von Eberhard Kleindorff und Johanna Sibelius unter Mitarbeit von Helmut Käutner) derart mit „Kodderschnauze“ ausgestattet, daß Empfindung und Charakter dabei zu kurz kommen. Doch den Charakter der jungen Leute wollte man ja wohl zeigen. An Klaus, 17jährig und aus „gutem Hause“ und Katja, 16jährig und Waise, die das „Verhältnis“ haben, „das nicht ohne Folgen bleibt“, sollte evident gemacht werden, daß Jugend bei der heute als weitgehend üblich vorausgesetzten verständnislosen Haltung der Erwachsenen ein eigenes Verantwortungsgefühl entwickelt. Klaus und Katja kapitulieren nicht, sie wollen heiraten und setzen das auch gegen alle Widerstände nach einer .Trampfahrt ins romantische schottische Gretna Green durch. Die Eltern schicken, zu spät einlenkend, schließlich 50 Pfund. Die Kinder kehren zurück, gehen aber auch künftig eigene Wege. – Soweit die Handlung. Nicht sehr originell, überdies durch Einbeziehung des Heiratsparadieses im Hochland mehr Kino als Leben. Immerhin hätte sich doch, sollte man meinen, eine sehenswerte Variante der so drehbuchbeliebten Eltern-Kinder-Konflikte daraus schneidern lassen.

Daß es nicht gelang, geht nicht aufs Konto der Technik. Igor Oberberg, der Käutner am engsten verbundene Kameramann, fing alle von der Regie bewußt knapp auf das Wesentliche konzentrierten Szenen korrekt und sauber ein. Der Grund für das Nichtgelingen liegt vielmehr in der Physiognomie der Personen und der Künstlichkeit des Milieus. Es ist einmal mehr eine deutsche Gesellschaftsstudie mit kritischen Klischeefiguren in Komfort. Der Vater des Jungen (Wolfgang Reichmann) ist natürlich so etwas wie ein Generaldirektor, der mit der Sekretärin nach Brüssel chauffiert, die Mutter (Adelheid Seeck), mit dem Scheckbuch am Schminktisch, bewegt sich am Rande der Parodie. Das Töchterlein übernachtet zur Feier des 21. Geburtstages bei „Herrn Doktor“. In solcher Atmosphäre nehme jemand ernst, was mit Klaus und Katja „passiert“! Loni von Friedl und Heinz Blau sind sympathischer Nachwuchs und – vor allem Loni – ersichtlich begabt. Sie trifft keine Schuld an der Szene, in der Klaus mit Sekt und Kaviar („guter Stall“ verpflichtet) ins Zimmer des Mädchens steigt, das daraufhin von der robusten Wirtin (vergnüglich dahinpolternd: Bertha Drews) ausgezankt wird: „Sechzehn Jahre und schon einen Kerl im Bett!“

Ist dies charakteristisch für unsere Jugend? Dies und Striptease unter Teenagern in der Luxusvilla? Sind Eltern und Fürsorger, die so gestrig und plump daherreden, typisch für die Generation, gegen die junge Leute die Titelfrage provozierend richten? Die ehrliche Beobachtung des Alltags ergibt auf diese Fragen ein glattes „Nein“. Käutrier müßte das wissen. Wenn er trotzdem den auf das Generationenproblem zielenden Regie-Erstling seiner Frau mit halbstarkem dolce vita und überkandidelten Eltern befrachtete, bleibt nur der Verdacht, daß sich selbst ein Regisseur seines Ranges von solchen Klischees Kassenerfolge verspricht. g. r.