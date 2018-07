Inzwischen hat das Statistische Bundesamt auch den bisherigen Preisindex für die Lebenshaltung (Basis 1950) einer Revision unterzogen und auf die neue Grundlage der Verbrauchsverhältnisse von 1958 umgestellt. (Vgl. dazu „Der Wohlstand fordert seinen Tribut“ in Nr. 14 der ZEIT.) Die Vermutung, daß sich bei Berücksichtigung neuerer Verbrauchsverhältnisse eine Verringerung im Anstieg „des Preisniveaus“ ergeben würde, hat sich dadurch – auch nach Ansicht des Amtes – bestätigt. Nach den vorläufigen Ergebnissen wurde die „schleichende Inflation“ nach dem alten Index, der auf der Basis des Jahres 1950 errechnet wurde, um 16 bis 60 vH zu hoch beziffert: Der Preisanstieg gegenüber 1958 (= 100) betrug bis November 1959 nach dem neuen Index 2,3 vH, dagegen nach dem alten Index 3,7 vH.

Obwohl für die Zeit vor 1958 kein „bereinigtes“ Material vorliegt, ist anzunehmen, daß die „inflationären Übertreibungen“ des alten Index in den früheren Perioden ebenso groß oder noch größer waren als 1958/59.

Wie zu erwarten war, sind die statistisch bedingten Übertreibungen des Preisanstiegs in einzelnen Kategorien noch größer als im Durchschnitt. In der Bedarfsgruppe „Hausrat“ beispielsweise wies der alte Index für Oktober 1960 (gegenüber 1958) eine „Inflationierung“ um 2,1 vH aus. Im neuen Index ergibt sich dagegen eine Deflatierung, d. h. eine Preissenkung um 0,8 vH. Der alte Index hatte also um weit mehr als 100 vH übertrieben. Bei Bekleidung ist eine „inflationäre Übertreibung“ zwischen 50 und 100 vH (je nach Art des Zeitvergleichs) zu erkennen. Dabei ist noch gar nicht gesagt, ob die Qualitätskomponente in der neuen Indexberechnung ausreichend berücksichigt wurde; sie entzieht sich weitgehend der statistischen Objektivierung.

Die wirtschaftliche Entwicklung selbst läßt das orthodoxe Indexwährungs-Konzept mit jedem Jahr unrealistischer werden. Es ist verständlich, wenn die geistigen Väter dieses Konzepts noch ein starkes Vertrauen zu Preisindexzahlen hatten. Denn zu ihrer Zeit beruhten sie zum größten Teil auf eindeutig vergleichbaren Stapelwaren. Aber der Anteil der elementaren und leicht vergleichbaren Güter im Ausgabenbudget des statistischen Normalverbrauchers – einfache Nahrungsmittel, Kohle usw. – nimmt ständig ab und der Anteil der preisstatistisch schwer oder nicht zu erfassender Güter nimmt ständig zu.

Die nichtzuerfassenden qualitativen Komponenten spielen bei den sogenannten Gütern des gehobenen Bedarfs die größte Rolle, vor allem bei Konsumgütern, die einem schnellen technischen Wandel unterliegen. Welcher Statistiker wollte mit gutem Gewissen sagen können, wieviel ein Rundfunkgerät gleicher Preisklasse heute mehr wert ist als vor zehn Jahren? Vielleicht wird man sich eines Tages damit abfinden müssen, daß auch das Problem der statistischen Preis-Quadratur unlösbar ist: daß es unmöglich ist, eine überschaubare Zahl von Gütern und Diensten zu finden, deren Qualitätsgrad in einer Welt des technischen Fortschritts konstant bleibt, und die dennoch repräsentativ für den Gesamtverbrauch einer dynamischen Gesellschaft sind.

(Wird fortgesetzt)