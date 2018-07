Inhalt Seite 1 — Der große fliegende Mensch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Blöcker

Als der junge André Gide bei einem Spaziergang in Montpellier den ein wenig pathetischen Ausspruch tat: „Wenn man mich am Schreiben hinderte, würde ich mich töten“, antwortete Paul Valéry: „Und ich, wenn man mich zum Schreiben zwänge.“ Gleichwohl verdanken einige der kostbarsten Arbeiten Valérys ihr Entstehen einem Auftrag. Gerade weil er es haßte, aus der Unendlichkeit des Gedankens in die Endlichkeit des fixierten Wortes herabzusteigen, bedurfte er zuweilen des Zwanges von außen um zur literarischen Verwirklichung zu gelangen.

Auch die berühmte „Einführung in die Methode des Leonardo da Vinci“, der erste der drei Leonardo-Essays, die jetzt, zu einem Bande vereint, in einer noblen deutschen Ausgabe vorliegen –

Paul Valéry: „Leonardo“ – Drei Essays, übertragen von Karl August Horst; Insel-Verlag, Frankfurt; 218 S., 18,50 DM

ist eine Auftragsarbeit. Während eines Zusammenseins mit literarischen Freunden hatte der Dreiundzwanzigjährige so angeregt und geistvoll über Leonardo gesprochen, daß die Nouvelle Revue ihn bald darauf um einen Aufsatz über diesen ihm offenbar so nahen Geist bittet. Valéry kann nicht widerstehen, macht sich – es ist der Winter 1894/1895 – an die Arbeit und beginnt auch schon, in seinen Briefen über die Fron zu stöhnen. Die Herabwürdigung des Denkens durch Schreiben, diese üble Gepflogenheit, „Minuten in Tinte zu verdünnen“, entpreßt ihm drastische Kommentare zur handwerklichen Seite der Schriftstellerei. Sein Unmut wächst angesichts der Erhabenheit des Gegenstandes: „Welche Verachtung! Den großen fliegenden Menschen muß man diesen Zeitschriften anpassen.“

In Wahrheit paßte Valéry den „großen fliegenden Menschen“ nicht so sehr den Bedingungen einer Zeitschrift an als vielmehr denen der eigenen Person. Eben darin liegt das Einzigartige dieser Arbeit, die wenig von einer Biographie, sehr viel aber von einem konstruktiven Selbstbekenntnis hat. Die höchst unkörperliche Figur, die Valéry hier mit dem Namen Leonardo versieht, ist eines jener Geistwesen, in denen er sich selbst entwirft und die verschiedene Namen tragen, erfundene wie Edmond Teste (der bald auf den Leonardo folgen wird) und wirkliche wie Degas und eben Leonardo da Vinci. Mit der Nachbildung des Leonardoschen Flügelgeistes gibt er eine erste Modellfigur seines eigenen Denkens. Das Verstehen eines fremden Genius ist auf die Taten des eigenen angewiesen, und das um so mehr, je größer die Spannweite des Geistes ist, dessen Denken wir in unserer Vorstellung nachzubilden versuchen.

So entsteht in Valérys Laboratorium ein Drittes, ein Gedankengeschöpf, das sowohl Valéry als auch Leonardo ist, insofern nämlich, als sich darin die denkerische Existenz schlechthin darstellt, das Vermögen eines keiner Begrenzung unterworfenen Gehirns, für das Valéry keinen besseren Namen als den Leonardos finden zu können glaubte. Das Anekdotische des individuellen Daseins wird verächtlich beiseite geschoben, und der schwächliche Aberglaube, Leistung nur als Teil der Person zu sehen, wird ersetzt durch eine höhere. Anschauung, die in jeder außergewöhnlichen Hervorbringung das mehr als Individuelle, ja das Nichtmenschliche erkennt Für Valéry ist der universale Mensch eine kühne Annahme jenseits alles Menschenhaften. Er müßte erfunden werden, wenn er nicht zufällig Leonardo hieße. In ihm hat – welch ein Glücksfall! – der symbolische Geist Leib und Anschaulichkeit gewonnen.