Effektengeschäfte auf Termin?

An einigen außerdeufschen Börsen kann man die bei uns untersagten Effektentermingeschäfte tätigen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie gelegentlich Stellung nehmen könnten zu der Frage, ob es sich lediglich um Geschäfte des fortgeschrittenen Spekulanten handelt oder ob dieser Markt auch eine echte wirtschaftliche Bedeutung besitzt, dem Aufmerksamkeit zu schenken auch dem kleinen Mann nützt. Wie wäre da vorzugehen und sind solche Geschäfte von Deutschland aus möglich und gesetzlich zulässig?

K. St., Berlin

Antwort: Termingeschäfte als fortgeschrittene Spekulation zu bezeichnen, ist vielleicht etwas übertrieben, wenngleich daran natürliches einiges Wahres ist. Termingeschäfte in Effekten sind Zeitgeschäfte, bei denen, im Gegensatz zu den bei uns zugelassenen Kassa-Geschäften, die „Erfüllung“ erst zu einem späteren bei Geschäftsabschluß vereinbarten Termin vorgenommen wird. Der Sinn: Durch den Terminhandel können Geldbeträge, die zu einem späteren Zeitpunkt erst zur Verfügung stehen, bereits früher in Wertpapieren angelegt werden. Die Linie ist klar: Wer auf Termin kauft, rechnet damit, daß die Kurse steigen werden. Der Terminkäufer hofft, daß die Kurse der von ihm auf Termin gekauften Papiere zum Zeitpunkt der Bezahlung höher liegen als bei Abschluß des Geschäftes. Der Verkäufer auf Termin sieht dagegen schwächere Kurse voraus und verkauft deshalb vorzeitig, auch wenn er noch etwas auf sein Geld warten muß.

An den deutschen Börsen wurde der Terminhandel am 11. Juli 1931 eingestellt. Bis dahin war er das Hauptgebiet der deutschen Effektenmärkte. Im Terminverkehr konnten große Wertpapierbeträge umgesetzt werden, ohne daß üblicherweise erhebliche Kursveränderungen eintraten. Im Termingeschäft braucht niemand sofort die verkauften Stücke zu liefern, sondern kann auch einmal etwas verkaufen, was er noch nicht besitzt. Nämlich dann, wenn man hoffen kann, daß sich die Stücke in der Zwischenzeit einigermaßen preiswert beschaffen lassen.

Um den durch die Marktenge verursachten großen Kursausschlägen vorzubeugen, ist an den Auslandsbörsen der Terminhandel inzwischen wieder zugelassen worden. Er war dort während des Krieges eingestellt.

Tatsache ist, daß der Terminhandel in Effekten ein wichtiges Betätigungsfeld der Berufsspekulation ist. Sein volkswirtschaftlicher Nutzen liegt in dem Ausgleich von Kursübertreibungen. Der Nutzen für den „kleinen Mann“ liegt weniger an einer Beteiligung an den Termingeschäften, als vielmehr im Vorhandensein eines Marktes, der für eine größere Ausgeglichenheit sorgt.

Selbstverständlich kann sich das deutsche Publikum an den Termingeschäften an ausländischen Plätzen beteiligen. Deutsche Banken vermitteln die Geschäfte.