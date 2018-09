Stuttgarts Verkehrssorgen – Nötig 575 Millionen

Von Ruth Herrmann

Als nach der Landung in Stuttgart, dem zweiten Aufenthaltsort der Fliegenden Pressekonferenz (über die wir in der vorigen Ausgabe der ZEIT schon berichtet haben), der Stuttgarter Generalbaudirektor Professor Hoss über die Nahverkehrsprobleme der Stadt sprach, befand man sich noch sozusagen in Freiheit: Der Flugplatz liegt auf freier Hochebene oberhalb und außerhalb Stuttgarts. In den Tal- und Verkehrshexenkessel der Stadt fuhr uns später ein Bus langsam über gewundene, schmale und teils sehr abschüssige Straßen.

Immerhin ist es heute schon sehr viel leichter, nach Stuttgart hineinzukommen, als die Gründer der Stadt es haben wollten. Es waren die württembergischen Grafen – abfällige Dienstmannen, dann Gegner und Erben der Staufen –, welche die Siedlung schwer zugänglich wünschten. Sie brauchten damals eine Art Räuberhöhle abseits der großen Verkehrsstraßen, ringsum geschützt durch bewaldete steile Hänge.

Für die 650 000 Stuttgarter von heute, die 107 000 Autos besitzen, mit denen sie die einst so geschätzten Hänge morgens in die Stadt hinunterrutschen und nach der Arbeitszeit wieder in die Höhe klimmen, ist die Lage der „Räuberhöhle“ kein Vorteil. Im Gegenteil: sie vermehrt ihre Straßensorgen.

Kein Wunder, daß der Generalbaudirektor seinen Optimismus nur indirekt ausdrücken kann: „Wenn sogar Stuttgart mit seinen außergewöhnlich schwierigen Nahverkehrs Problemen fertig werden will, um wieviel weniger entmutigend muß dann dasselbe Vorhaben für Städte sein, die es unter günstigeren Voraussetzungen anzupacken haben.“

Mit den anderen Städten hat Stuttgart gemein, daß es an Geld, nicht aber an Plänen für die dringend notwendigen Verbesserungen der Verkehrsverhältnisse fehlt. Gemeint sind München, Frankfurt, Köln, Essen, Düsseldorf, Bremen und Hannover auch, da sie „nicht die U-Bahn-Reife haben“ – wie die Stadtväter erklären. Eine Untergrundbahn zur Entlastung der verstopften Straßen zu bauen – das hieße, diesen Städten „einen zu großen Schuh anzuziehen“ – zu groß für den Ort, wie für den Geldbeutel.