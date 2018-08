Deutlicher vielleicht als in anderen Bundesländern spiegelt in Schleswig-Holstein der Jahresabschluß der Landesbank und Girozentrale in Kiel die Situation der Wirtschaft ihres Bereiches wider. Obwohl dieses Bundesland sich längst mit Recht dagegen verwahrt, als „Armenhaus der Bundesrepublik“ bezeichnet zu werden, scheint doch der Anpassungsprozeß in manchen Bereichen der Wirtschaft noch nicht ganz vollendet zu sein, so daß der Kreditbedarf auch 1960 noch relativ groß war. Hinzu kommt, daß die fortschreitende Industrialisierung im Randgebiet des benachbarten Stadtstaates Hamburg sich zwangsläufig in einem zusätzlichen Mittelbedarf auswirkt.

Die Folge ist, daß trotz erheblicher Zurückhaltung der Kommunen, die in Erwartung einer Zinssenkung ihren Kreditbedarf einschränken und manches Projekt durch Rückgriff auf Rücklagen finanzierten, die langfristigen Ausleihungen relativ stark um 12,7 vH nach vorher 22 vH gestiegen sind und damit die Milliardengrenze erstmals knapp überschritten haben. Diese Entwicklung ist um so bemerkenswerter, als bei der benachbarten Hamburgischen Landesbank die langfristigen Ausleihungen sich 1960 nicht nennenswert erhöht haben. Das Kieler Institut hat sich, wie Vorstandsmitglied Hähnel anläßlich der Vorlage des Geschäftsberichtes vor der Presse betonte, bemüht, alle berechtigten Kreditwünsche zu erfüllen, obwohl die Kapitalmarktferne sich manchmal erschwerend ausgewirkt hat.

Im Hypothekarkreditgeschäft hat im Lande Schleswig-Holstein die lebhafte Nachfrage weiter angehalten, die Höhe der Bewilligungen hat die des Vorjahres sogar übertroffen. Vor allem Bau-Zwischenkredite sind stärker als im Vorjahre gefragt worden. Als besonders lebhaft wird auch die Nachfrage nach langfristigen Investitionskrediten für Rationalisierungsvorhaben der Industrie bezeichnet. Im Schiffskreditgeschäft sind die Ausleihungen trotz „hoher Rückzahlungen“ noch etwas gestiegen, allerdings hat sich hier eine gewisse Umschichtung insofern ergeben, als weniger für große Seeschiffe, sondern vielmehr für eine Vielzahl von Küstenmotorschiffen neue Kredite hinausgelegt worden sind, und das im Vorjahre noch recht lebhafte Auslandsgeschäft kaum noch eine Rolle gespielt hat, da der deutsche Kapitalmarkt für die Ausländer uninteressant geworden ist.

Verhältnismäßig stark im Vergleich zu anderen Landesbanken hat sich das kurzfristige Geschäft weiter ausgeweitet, wobei immerhin die kurzfristigen Ausleihungen sich um 40 vH erhöht haben. Aus den „zufriedenstellenden“ Erträgen sind vorweg wieder 5,0 Mill. DM den damit auf 25 Mill. DM angewachsenen Rücklagen zugewiesen worden. Das Stammkapital von 20 Mill. DM wird wieder mit 6 vH Dividende bedacht. Bis zum 31. März 1962 soll das Stammkapital um weitere 20 Mill. DM erhöht werden. te.