Zwei Hörspiele von Siegfried. Lenz zogen die Hörer des NDR in den Wirbel des Schuldbegriffs. Einige Tage, bevor das zweite Stück, „Zeit der Schuldigen“, gesendet wurde, war eine Wiederholung des ersten, „Zeit der Schuldlosen“, angesetzt worden. Im Hintergrund von beiden (gemeinsam mit dem Südwestfunk produziert) steht der nicht auftretende Gouverneur. Er, ein Diktator, ließ neun unschuldige Männer verschiedener Berufs- und Bildungsschichten verhaften und mit einem Attentäter gemeinsam in eine Zelle sperren, bis sie aus ihm die Namen der Komplizen herausbekommen hatten. Der Diktator versetzt also Schuldlose in eine Zwangslage, um sie entweder zu seinen Helfern oder zu Richtern zu machen. Eines Morgens ist der Attentäter erwürgt. Keiner weiß, wer es getan hat.

Im zweiten Stück ist der Gouverneur von den Parteigängern des Attentäters davongejagt. Sie verlangen Sühne. Wieder sind die Überlebenden von einst in dieselbe Zelle gesperrt, diesmal als gemeinsam Angeschuldigte. Sie sollen selber den Mörder ermitteln; dann werden die übrigen freigelassen. Die Rekonstruktion der Vorgänge, die vier Jahre zurückliegen, hat zunächst kriminalistische Spannung.

Die Situation hat sich bedeutsam geändert. Von dem Diktator wurden einst Unbescholtene zu Mitschuldigen an seinem Regime gemacht; denn sie hatten den Mord hingenommen um ihrer persönlichen Freiheit willen. Jetzt wird ihnen klar gemacht, daß sie durch ihr Geschehenlassen alle ein Verbrechen begangen haben. Da die Tat objektiv ungeklärt bleiben wird, übernimmt der intellektuell Redlichste, ein Skeptiker übrigens, die Tatschuld und erschießt sich. Wozu er den Freigelassenen nicht verhelfen konnte, ist die Überzeugung, frei zu sein von Schuld.

Das sind zwei hervorragende Hörspiele. Die ersonnene Handlung ist symbolkräftig, wird aber nirgends aktuell anzüglich. Sie spielt dem Hörer ein eigenes Urteil zu. Die Dialoge lassen die Lebensumstände, die Mentalität und die Situation plastisch werden, wobei siedende Spannung entsteht. Die Regie von Fritz Schröder-Jahn und eine kontrastreiche Besetzung machten das Geschehen vollkommen deutlich. Siegfried Lenz hat die Breite des Schuldproblems ausgefächert und nichts verschwiegen. Als geistige Leistung besteht die Konsequenz, mit der der Autor einen Kriminalfall zur persönlichen Gewissensentscheidung überhöht. J. J.